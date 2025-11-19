search
ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 23:20

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Γάζα

19.11.2025 23:20
hamas

Η Χαμάς κατήγγειλε απόψε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».

