search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 22:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 22:29

Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

19.11.2025 22:29
zelenskyy-884

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μόνο οι ΗΠΑ και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα των μεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης:

Έλον Μασκ: Τι είπε «συνωμοτικά» με τον Μπουρλά για τον μπιν Σαλμάν στο δείπνο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο (Video)

Στο γήπεδο του Ζελένσκι η μπάλα, λένε τώρα οι ΗΠΑ – Το σχέδιο Τραμπ για συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, το θρίλερ στην Άγκυρα και η Ευρώπη κομπάρσος – Όλο το παρασκήνιο

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky kellog
ΚΟΣΜΟΣ

Κιθ Κέλογκ: Αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ ο ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας

zelenskyy-884
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντός 30 ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν

astrapi
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει και την Πέμπτη η κακοκαιρία: Πάνω από 6.500 κεραυνοί – Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα

festival marakesh
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Άνια Τέιλορ-Τζόι, Τζένα Ορτέγκα και Σελίν Σονγκ στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ του Μαρακές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 22:54
zelensky kellog
ΚΟΣΜΟΣ

Κιθ Κέλογκ: Αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ ο ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας

zelenskyy-884
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντός 30 ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν

1 / 3