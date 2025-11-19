Έλον Μασκ: Τι είπε «συνωμοτικά» με τον Μπουρλά για τον μπιν Σαλμάν στο δείπνο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο (Video)

Ένα μάλλον καυστικό σχόλιο για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «πιάστηκε» να κάνει ο Έλον Μασκ σε συνομιλία που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου για τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ τον υποδέχθηκε… βασιλικά.

Βίντεο κατέγραψε τον Έλον Μασκ να ρωτά τον Άλμπερτ Μπουρλά: «Πες μου τη γνώμη σου είναι τρομοκράτης;» είπε ο Μασκ πίνοντας μια γουλιά από το ποτήρι του, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer να αντιδρά αμήχανα, όπως εξηγεί η Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, η οποία ανέλυσε το στιγμιότυπο για τη Daily Mail.

Υπενθυμίζεται ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X και του Twitter, επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μετά το μπρα ντε φερ με τον Τραμπ και την ανταλλαγή… πυρών, συνεπεία του άδοξου τέλους της στενής τους συνεργασίας στην αρχή της διακυβέρνησης Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

Ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της AI χόρεψε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν (Video)

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ