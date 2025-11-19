Βγαλμένο από τις… χίλιες και μια νύχτες το δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Παρόντες Ρονάλντο και Μασκ (Photos)

Με χλιδή βγαλμένη από τις… χίλιες και μια νύχτες ήταν το δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σαν σε απάντηση στα δισεκατομμύρια που το Ριάντ υπόσχεται στην Ουάσινγκτον ότι θα επενδύσει στις ΗΠΑ, αλλά και στο τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας, ο Τραμπ ξεπέρασε τον εαυτό του σε πολυτέλεια και χλιδή προς τιμή του ανθρώπου που κυβερνά το αραβικό βασίλειο και λαμβάνει αποφάσεις ακόμα και ζωής ή θανάτου (όπως έμαθε με τον πλέον άσχημο τρόπο ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι).

Έτσι, ο Τραμπ φρόντισε να μεταμορφώσει την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου σε κυριολεκτικά παραμυθένιο σκηνικό, με κεριά, ακριβές πορσελάνες, μακριά τραπέζια, λευκά τραπεζομάντηλα και… λαμπερούς καλεσμένους: παρόντες, μεταξύ των 120 καλεσμένων, ο Έλον Μασκ (X, SpaceX, Tesla), ο Τιμ Κουκ (Apple), ο Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia) και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η… κρεμ ντε λα κρεμ του πλούτου στις ΗΠΑ, αλλά και πέρα από αυτές.

Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος δεν δημοσιοποίησε επίσημη λίστα καλεσμένων, ωστόσο έγινε γνωστό ότι το δείπνο αυτό προηγήθηκε του σαουδαραβικού επενδυτικού φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετάσχουν κορυφαία στελέχη από εταιρείες όπως οι Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics και Pfizer.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον MBS, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο φίλο και άνθρωπο με ηγεσία, όραμα, θάρρος και δύναμη». Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο Τραμπ καλωσόρισε τους επιχειρηματίες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο».

Εντύπωση, επίσης, προκάλεσε η Μελάνια Τραμπ, η οποία εμφανίστηκε με ένα σμαραγδένιο φόρεμα χωρίς τιράντες, σε χρώμα που παραπέμπει στη σημαία της Σαουδικής Αραβίας, μια επιλογή που θεωρήθηκε ως ένδειξη στήριξης προς τον πρίγκιπα διάδοχο, του οποίου η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της υπόθεσης Κασόγκι και του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

