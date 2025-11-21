search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 19:57

Νέα μαζική δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη: Στο νοσοκομείο 25 άτομα που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο

21.11.2025 19:57
ISTANBUL

Εικοσιπέντε άτομα, που έφαγαν στο ίδιο εστιατόριο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη συνοικία Σίσλι της Κωνσταντινούπολης με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Ο Διευθυντής Υγείας της Επαρχίας Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. «Η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Σίσλι φιλοξενεί πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια. Είναι η τρίτη φορά σε λίγες ημέρες που δηλητηριάσεις, που σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη απασχολούν την επικαιρότητα. Οικογένεια Τουρκο-Γερμανών ξεκληρίστηκε από χημική δηλητηρίαση, που υπέστησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Την ίδια ώρα, 26χρονη μηχανικός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, μετά την κατανάλωση τούρκικου καφέ που περιείχε καυστική ουσία.

