Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι: Το τελεσίγραφο Τραμπ, οι απειλές Πούτιν, οι ευρω-«απρόθυμοι» για ειρήνη κι ένας σκληρός χειμώνας για την Ουκρανία

Πιέσεις από τoν Τραμπ να απαντήσει μέχρι την επόμενη Πέμπτη (27/11) στο ειρηνευτικό σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου δέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σπεύδουν να συντονίσουν την απάντησή τους στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο, όπως προειδοποιούν αξιωματούχοι, θα σήμαινε τη «συνθηκολόγηση» του Κιέβου στις απαιτήσεις της Μόσχας.

Βάση για οριστική διευθέτηση το σχέδιο 28 σημείων, λέει ο Πούτιν, ο οποίος με τη σειρά του απειλεί το Κίεβο με κατάληψη νέων εδαφών σε περίπτωση που απορρίψει το σχέδιο και επιτίθεται στην Ευρώπη για τις «ψευδαισθήσεις» της, με τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται «στα σχοινιά» στο εσωτερικό, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, να θέτει επί τάπητος τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα, με τον τέταρτο χειμώνα του πολέμου να πλησιάζει.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία σε συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάνοντας γνωστό ότι έλαβε το κείμενο.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική διευθέτηση στην Ουκρανία, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος. Όπως επισήμανε, το κείμενο δεν συζητήθηκε με τις ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως η Ουκρανία είναι αντίθετη.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Άνκορατζ, η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι παρά τις δυσκολίες, η Μόσχα συμφωνεί με τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια διευθέτηση.

Μιλώντας για τη νέα έκδοση του σχεδίου του Τραμπ, ανέφερε πως προέκυψε μετά από μια παύση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πούτιν υπογράμμισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου, όμως οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να συζητηθούν.

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Ρωσία ενημέρωσε λεπτομερώς τους φίλους και τους εταίρους της σχετικά με την προσέγγισή της για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος και έλαβε την υποστήριξή τους», προσέθεσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν επεσήμανε το «χαμηλό επίπεδο ικανότητας του καθεστώτος του Κιέβου» και δήλωσε ότι «η ηγεσία του Κιέβου είτε δεν διαθέτει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, είτε δεν είναι σε θέση να την αξιολογήσει αντικειμενικά».

Όπως είπε μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, το Κουπιάνσκ βρισκόταν ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και προειδοποίησε το Κίεβο και τους «ευρωπαίοι πολεμοκάπηλους» ότι πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα στο Κουπιάνσκ θα επαναληφθούν και σε άλλα σημεία του μετώπου αν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε λάβει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία.

Δήλωσε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν ακόμη συζητήσει λεπτομερώς τις προτάσεις, αλλά ότι έχουν ξεκινήσει επαφές και σημείωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις.

«Υπάρχουν ορισμένες ιδέες από την αμερικανική πλευρά, αλλά δεν συζητείται τίποτα ουσιαστικό προς το παρόν. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί και διατηρούμε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης είπε ότι η προέλαση που έχει σημειώσει η Ρωσία στα πεδία των μαχών περιορίζουν το περιθώριο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λάβει αποφάσεις και ότι το Κίεβο πρέπει να πάρει μια «υπεύθυνη απόφαση» και να το κάνει τώρα.

«Η αποτελεσματική δράση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να πείσει τον Ζελένσκι και το καθεστώς του ότι είναι καλύτερο να διαπραγματευτούν και να το κάνουν τώρα. Είναι καλύτερο να γίνει αυτό τώρα, παρά αργότερα. Ο χώρος για τη λήψη αποφάσεων συρρικνώνεται καθώς χάνει εδάφη κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέχιση του πολέμου ήταν «άσκοπη και επικίνδυνη» για την Ουκρανία, είπε ακόμα ο Πεσκόφ. «Το (ουκρανικό) καθεστώς πρέπει να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση. Να το κάνει τώρα και να αναλάβει την ευθύνη», προσέθεσε.

Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι έως την Πέμπτη

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το τελεσίγραφο μερικών ορισμένων εικοσιτετράωρων στην Ουκρανία, έως την Πέμπτη, ώστε να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για το Κίεβο, ώστε να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News. «Η 27η Νοεμβρίου είναι μια καλή ημέρα για την απάντηση της Ουκρανίας».

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν θα αναστείλουν τις κυρώσεις τους στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης στο Fox Radio, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμφωνούν για ένα πράγμα – θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Αναφορικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ απάντησε ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερο πόλεμο», πρόσθεσε. «Δέχονται τιμωρία».

Το δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι

Σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, ο πρόεδρος Ζελένσκι έθεσε νωρίτερα επί τάπητος τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή καθώς όπως λέει, «Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη απόφαση: να χάσει την αξιοπρέπειά της ή να διακινδυνεύσει να χάσει έναν βασικό εταίρο».

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το έθνος, προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία, με μεγάλη πολιτική πίεση προς το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ ελπίζουν να επιβάλουν την ειρηνευτική τους πρόταση.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [στις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη.

«Είτε αποδεχτούμε τα δύσκολα 28 σημεία είτε αντιμετωπίσουμε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα —τον πιο σκληρό— και μεγαλύτερους κινδύνους. Μια ζωή χωρίς ελευθερία, αξιοπρέπεια ή δικαιοσύνη, και αναγκασμένοι να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές. Θα περιμένουν απάντηση από εμάς.

Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία βρίσκεται υπό μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις. Θα αναζητήσουμε λύσεις εποικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που δεν θέλει ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί.

Είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά ακόμη και το πιο ανθεκτικό μέταλλο μπορεί να μην είναι αρκετό. Πρέπει να ενωθούμε, να ανακτήσουμε την κοινή μας λογική και να βάλουμε τέλος στις εσωτερικές συγκρούσεις. Η χώρα πρέπει να συνεργαστεί. Δεν πρέπει να συγχέουμε ποιος είναι ο εχθρός. Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου) και δεν θα την προδώσουμε τώρα. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι μαζί μου», καταλήγει ο Ζελένσκι.

Πανικός στην Ευρώπη μετά τον αιφνιδιασμό Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σπεύδουν να συντονίσουν την απάντησή τους στο αμερικανο-ρωσικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο, όπως προειδοποιούν αξιωματούχοι, θα σήμαινε τη «συνθηκολόγηση» του Κιέβου στις απαιτήσεις της Μόσχας, την ώρα που η Ουάσιγκτον πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τα 28 σημεία που συντάχθηκαν από τους βοηθούς του Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να μειώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στην Ουκρανία ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο υποστηρίζει ορισμένες από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης εδαφών από το Κίεβο, του περιορισμού του μεγέθους του στρατού της και της απαγόρευσης οποιασδήποτε μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του στρατού που ταξίδευε με την αντιπροσωπεία χαρακτήρισαν τη συνάντηση επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον επιδίωξε ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τους ηγέτες της Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας, φάνηκε προσεκτικός ώστε να μην απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο ή να προσβάλει τους Αμερικανούς.

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που στοχεύουν στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», είπε.

Η Ευρώπη λέει ότι έχει δικό της σχέδιο… τον πόλεμο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη σύνταξη του σχεδίου των 28 σημείων, εξέφρασαν την ισχυρή τους υποστήριξη στο Κίεβο.

Το σχέδιο της Ευρώπης αποτελούνταν από δύο σημεία, δήλωσε η Κάγια Κάλας: αποδυνάμωση της Ρωσίας και… υποστήριξη της Ουκρανίας. Συνέχιση του πολέμου δηλαδή…

Η ΕΕ και η Ουκρανία θέλουν ειρήνη, αλλά δεν θα ενδώσουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, διεμήνυσε σε νέο μήνυμά της.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», ξεκαθάρισε η Κάλας στους δημοσιογράφους. «Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει έχει σημασία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία εισέβαλε, τελικά οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας εναπόκεινται στην κρίση της Ουκρανίας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπερασπιζόμενοι το σχέδιό τους, δήλωσαν ότι συντάχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τον Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, στενό σύμμαχο του Ζελένσκι, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας μέχρι τον Ιούλιο.

«Αυτό το σχέδιο καταρτίστηκε μετά από συζητήσεις με ένα από τα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης του Προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος συμφώνησε με το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε αρκετές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αλλά ο Ούμεροφ… άλλαξε γνώμη την Παρασκευή και δήλωσε ότι δεν είχε συζητήσει τους όρους του σχεδίου, πόσο μάλλον να τους εγκρίνει.

Αφού συνάντησε μια αμερικανική αντιπροσωπεία την Παρασκευή, ο Ούμεροφ δήλωσε ότι το Κίεβο δεν θα δεχτεί ένα σχέδιο που παραβιάζει την κυριαρχία του.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το σχέδιο. Το Κίεβο θα πρέπει να λάβει μια «υπεύθυνη απόφαση» και να το κάνει τώρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πανικός στην Ευρώπη

Το σχέδιο και η κλίμακα της πίεσης που ασκούν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία έχουν αιφνιδιάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τις ομάδες εθνικής ασφάλειάς τους, σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στις έντονες διπλωματικές συνομιλίες.

«Όλοι το αναλύουμε ακόμα, αλλά εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει», είπε ένα από τα άτομα. «Στην ουσία, σημαίνει συνθηκολόγηση».

Τρεις ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι αν ο Τραμπ υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο ή αν αυτό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικών διαφωνιών εντός της κυβέρνησής του.

«Επιστρέψαμε στο σημείο εκκίνησης», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους διαδεδομένους φόβους στις αρχές του έτους ότι ο Τραμπ θα ανάγκαζε το Κίεβο να αποδεχτεί τις ειρηνευτικές απαιτήσεις της Ρωσίας ή να χάσει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ανησυχήσει όχι μόνο από τις εδαφικές απαιτήσεις έναντι της Ουκρανίας, αλλά και από την πρόταση απαγόρευσης της στάθμευσης δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την έκκληση για την αξιοποίηση 100 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία σε έργα ανασυγκρότησης από τα οποία θα επωφεληθούν οι ΗΠΑ.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια να επιβραδύνει ή να μπλοκάρει την πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει περιπλακεί από το γεγονός ότι οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ταξιδεύουν στη Νότια Αφρική για τη σύνοδο κορυφής της G20 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι προγραμματίζεται έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ για τη Σύνοδο, το Σάββατο.

Επείγουσα τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες σχετικά με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει επώδυνες παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μετρς ακύρωσε το σημερινό πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία θα μετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ που εκπροσωπεί τους 27 ηγέτες της Ένωσης, δήλωσε ότι «δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα κανένα σχέδιο [ειρήνης]».

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης πρόσθεσε: «Αυτή η ειρήνη μπορεί να είναι δίκαιη μόνο αν επιτευχθεί σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους».

Ο πανικός στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θύμισε προηγούμενα επεισόδια νωρίτερα φέτος, όταν η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε προτάσεις στην Ουκρανία χωρίς να συμβουλευτεί ή να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους.

Το σχέδιο

Το σχέδιο, αντίγραφο του οποίου εξετάστηκε από το Reuters, περιλαμβάνει όρους που Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει προηγουμένως ως ισοδύναμους με παράδοση.

Θα απαιτούσε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στις ανατολικές επαρχίες, τα οποία η Ρωσία υποστηρίζει πως έχει προσαρτήσει, ενώ η Μόσχα θα παραχωρούσε μικρότερα εδάφη που έχει καταλάβει σε άλλες περιοχές.

Η Ουκρανία θα αποκλειστεί οριστικά από την ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και οι ένοπλες δυνάμεις της θα περιορίζονταν σε 600.000 στρατιώτες. Το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε να μην εγκαταστήσει ποτέ στρατεύματα εκεί.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, η Μόσχα θα προσκληθεί ξανά στην ομάδα G8 και τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα συγκεντρωθούν σε ένα επενδυτικό ταμείο, με την Ουάσιγκτον να λαμβάνει μέρος των κερδών.

Μία από τις κύριες απαιτήσεις της Ουκρανίας, για εγγυήσεις ισοδύναμες με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά, αντιμετωπίζεται σε μία μόνο γραμμή χωρίς λεπτομέρειες: «Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στο αξίωμα φέτος δεσμευόμενος να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει αποδεχτεί ορισμένες από τις αιτίες της Ρωσίας για την εισβολή της στη γειτονική της χώρα το 2022.

Τον περασμένο μήνα ακύρωσε μια προτεινόμενη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και επέβαλε κυρώσεις στις δύο κύριες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη ισχύ την Παρασκευή, την προθεσμία της Ουάσιγκτον για τους ξένους αγοραστές να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ εργάστηκαν σιωπηλά πάνω στο σχέδιο για περίπου ένα μήνα.

«Αυτό το σχέδιο καταρτίστηκε για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της κατάστασης, μετά από πέντε χρόνια ενός καταστροφικού πολέμου, για να βρεθεί το καλύτερο σενάριο win-win, όπου και τα δύο μέρη κερδίζουν περισσότερα από όσα πρέπει να δώσουν», είπε. Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια εποχή που τα ουκρανικά στρατεύματα βρίσκονται σε οπισθοδρόμηση στο πεδίο της μάχης και η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει υπονομευτεί από ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέλυσε δύο υπουργούς την Τετάρτη.

Με τον τέταρτο χειμώνα του πολέμου να πλησιάζει, τα ρωσικά στρατεύματα καταλαμβάνουν σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και προχωρούν κατά μήκος μιας πρώτης γραμμής μήκους 1.200 χιλιομέτρων (750 μιλίων).

Η Ρωσία λέει ότι έχει πάρει τον έλεγχο της πόλης Κουπιάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία και του μεγαλύτερου μέρους του Ποκρόφσκ στα ανατολικά, τα πρώτα μεγάλα κέρδη της εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Το Κίεβο αρνείται ότι έχασε τον έλεγχο αυτών των πόλεων, αλλά παραδέχτηκε ότι η Ρωσία προελαύνει.

Αναλυτικά το κείμενο προσχεδίου των 28 σημείων





Αναλυτικά τα 28 σημεία:

1. Επαναβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

2. Πλήρης και ολοκληρωμένη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν ότι έχουν διευθετηθεί.

3. Επέκταση της προσδοκίας ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλλει στους γείτονές της και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω.

4. Διάλογος Ρωσίας και ΝΑΤΟ με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης, ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και μελλοντικών οικονομικών ευκαιριών.

5. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

6. Το μέγεθος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα περιοριστεί σε ανώτατο όριο 600.000 στρατιωτών.

7. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να τροποποιήσει τους κανονισμούς του ώστε να μην αποδεχτεί την Ουκρανία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον.

8. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

9. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στην Πολωνία.

10. Οι εγγυήσεις των ΗΠΑ:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την παροχή της εγγύησης.

β. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνουν την εγγύηση.

γ. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πέρα από μια ισχυρή, συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα επανέλθουν και η αναγνώριση νέων εδαφών καθώς και όλα τα άλλα οφέλη από αυτή τη συμφωνία θα αποσυρθούν.

δ. Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο προς τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, τότε η εγγύηση ασφαλείας θα θεωρείται άκυρη.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, όσο αξιολογείται το ζήτημα αυτό.

12. Ισχυρό Παγκόσμιο Πακέτο Ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης Ουκρανίας για επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως τεχνολογία, data centers και έργα τεχνητής νοημοσύνης.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της ουκρανικής υποδομής φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων αγωγών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, αποκατάσταση, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός πόλεων και οικιστικών περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων.



στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την επιτάχυνση αυτών των δράσεων.

13. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία:

α. Η άρση των κυρώσεων θα συζητείται και θα συμφωνείται σταδιακά και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας με τη Ρωσία για την από κοινού ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers, των έργων σπάνιων γαιών στην Αρκτική, καθώς και άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί να επιστρέψει στην Ομάδα των Οκτώ (G8).

14. Η χρήση των δεσμευμένων (παγωμένων) ρωσικών κεφαλαίων θα γίνει ως εξής:

-100 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια θα επενδυθούν σε μια πρωτοβουλία ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό αμερικανική ηγεσία.

-Οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν το 50% των κερδών από αυτή την επένδυση.

-Η Ευρώπη θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισ. δολάρια, ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

-Τα ευρωπαϊκά δεσμευμένα κεφάλαια της Ρωσίας θα αποδεσμευτούν.

-Το υπόλοιπο των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων θα επενδυθεί σε ένα ξεχωριστό κοινό επενδυτικό σχήμα ΗΠΑ-Ρωσίας, το οποίο θα υλοποιεί κοινά έργα σε τομείς που θα καθοριστούν. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχέσεων και η δημιουργία κοινών συμφερόντων που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για μελλοντικές συγκρούσεις.

15. Θα δημιουργηθεί κοινή Ομάδα Ασφαλείας ΗΠΑ-Ρωσίας για την προώθηση και επιβολή της συμμόρφωσης με όλες τις πρόνοιες της συμφωνίας.

16. Η Ρωσία θα θεσπίσει νομοθετικά πολιτική μη επιθετικότητας προς την Ευρώπη και την Ουκρανία.

17. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα συμφωνήσουν στην επέκταση των συνθηκών ελέγχου πυρηνικής μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης START I.

18. Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

19. Ο Πυρηνικός Σταθμός της Ζαπορίζια θα επαναλειτουργήσει υπό επίβλεψη του IAEA, και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανέμεται ισότιμα (50%-50%) μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

20. Οι δύο χώρες δεσμεύονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία και στην κοινωνία, που θα προάγουν την κατανόηση και την ανεκτικότητα διαφορετικών πολιτισμών και θα εξαλείφουν τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις:

α. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.

β. Και οι δύο χώρες συμφωνούν να καταργήσουν όλα τα διακριτικά μέτρα και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών ΜΜΕ και της εκπαίδευσης.

γ. Κάθε ναζιστική ιδεολογία ή δραστηριότητα θα αποκηρυχθεί και θα απαγορευτεί.

21. Εδαφικά ζητήματα:

α. Η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν ντε φάκτο ως ρωσικά, συμπεριλαμβανομένων από τις ΗΠΑ.

β. Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια θα παγώσουν στη γραμμή επαφής, που θα σημαίνει ντε φάκτο αναγνώριση της γραμμής επαφής.

γ. Η Ρωσία θα εγκαταλείψει άλλα συμφωνημένα εδάφη που ελέγχει εκτός των πέντε συγκεκριμένων περιοχών.

δ. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ που ελέγχουν σήμερα, και η περιοχή αυτή θα χαρακτηριστεί ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν στη ζώνη αυτή.

22. Μόλις συμφωνηθούν οι μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δεσμεύονται να μην τις αλλάξουν με τη χρήση βίας. Τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

23. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μετακίνηση των φορτίων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

24. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι εναπομείναντες αιχμάλωτοι και σοροί θα ανταλλαχθούν σύμφωνα με την αρχή «όλοι για όλους».

β. Όλοι οι πολίτες κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα υπάρξει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

δ. Θα θεσπιστούν προβλέψεις για την αντιμετώπιση του πόνου και των απωλειών των θυμάτων της σύγκρουσης.

25. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές μέσα σε 100 ημέρες.

26. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου και συμφωνούν να μην εγείρουν μελλοντικές απαιτήσεις ή να επιδιώξουν περαιτέρω διευθετήσεις διαφορών.

27. Η συμφωνία αυτή θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα διασφαλίζεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρχουν κυρώσεις για τυχόν παραβίαση.

28. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν στο μνημόνιο αυτό, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, με τα δύο μέρη να αποσύρονται στα συμφωνημένα σημεία ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της συμφωνίας

