21.11.2025 14:57

Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις και απειλές στον Ζελένσκι να αποδεχθεί το σχέδιο των ΗΠΑ – Η «συμμαχία των προθύμων» συνεχίζει να στηρίζει το Κίεβο

21.11.2025 14:57
Ασφυκτικές πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία μέχρι την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών, ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Μάλιστα, το πρακτορείο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ απειλούν ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων, ενώ οι πιέσεις που ασκούνται προς την Ουκρανία για να συμφωνήσει με το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο, είναι πολύ πιο έντονες και επίμονες απ’ ότι στο παρελθόν. Η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου, απαιτεί την ταχεία υιοθέτηση του σχεδίου των 28 σημείων που ανέπτυξε από κοινού με τη Μόσχα, και που θα σημάνει σημαντικές εδαφικές και κυριαρχικές παραχωρήσεις, εφόσον υιοθετηθεί, από την Ουκρανία.

Στηρίζουμε Ζελένσκι, επιμένουν Μερτς, Στάρμερ και Μακρόν

Την ίδια στιγμή, πάντως, η «συμμαχία των προθύμων» συνεχίζει να παρέχει στήριξη στον Ουκρανό πρόεδρο. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική καγκελαρία, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ επιβεβαιώσαν σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με τον Ζελένσκι την «ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή» τους προς την Ουκρανία στον δρόμο «για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι ηγέτες «χαιρέτισαν τις προσπάθειες των ΗΠΑ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για την κατοχύρωση της ουκρανικής κυριαρχίας και την παροχή «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας. Παράλληλα, δήλωσαν ότι σκοπεύουν να «συντονιστούν στενά» στις επόμενες κινήσεις τους.

Τόνισαν επίσης πως θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «την προστασία ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να αποτελέσει «το σημείο εκκίνησης» για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τα εδαφικά ζητήματα. Υπογραμμίζουν δε, ότι κάθε συμφωνία ειρήνης «που αφορά ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ» απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή «μια συνολική συμμαχική συναίνεση».

