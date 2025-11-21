search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 00:39

Διέρρευσε το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα

21.11.2025 00:39
trump

Στη δημοσιότητα ήρθε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο διέρρευσε στο Nexta, που επικαλείται τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει σειρά από στρατηγικές συμφωνίες, τόσο για εδαφικά όσο και για στρατιωτικά θέματα, καθώς και οικονομικά μέτρα για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και την αποκατάσταση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο.

Το σχέδιο τερματισμού του πολέμου σημείο προς σημείο

Αναλυτικά, τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Εδαφικά Ζητήματα

  • Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.
  • Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.
  • Κάποια εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.
  • Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Συμφωνίες

  • Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.
  • Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.
  • Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.
  • Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά Μέτρα και Ανάπτυξη της Ουκρανίας

  • Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.
  • 100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.
  • Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.
  • Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Τι θα συμβεί με τη Ρωσία

  • Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά.
  • Επιστρέφει στην G8.
  • Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

  • Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
  • Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και Εποπτεία

  • Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική.
  • Η εποπτεία πραγματοποιείται από το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.
  • Με την υπογραφή της συμφωνίας, τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών υποχωρούν στις συμφωνημένες θέσεις.

Τι κερδίζει και τι χάνει κάθε πλευρά

Ουκρανία

  • Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.
  • Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.
  • Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ – αλλά υπό όρους.
  • Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.
  • Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου -στην πράξη, αυτό σημαίνει και νέα απώλεια εδαφών για την Ουκρανία.
  • Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.
  • Διακόσια δισεκατομμύρια δολάρια για ανασυγκρότηση (συμπεριλαμβανομένων $100 δισεκατομμυρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία).
  • Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη της IAEA, με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50.
  • Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ και δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Ρωσία

  • Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.
  • Σταδιακή επιστροφή στην G8.
  • Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Προβλέπονται επίσης:

  • Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.
  • Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή.
  • Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

