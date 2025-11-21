Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές – Σε κρίσιμη κατάσταση δύο άτομα

Επίθεση αρκούδας κατά μαθητών στην περιοχή Μπέλα Κούλα, στην κεντρική ακτή της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, είχε ως αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν σοβαρά και άλλα δύο να υποστούν σοβαρές κακώσεις, σύμφωνα με τις αρχές έκτακτης ανάγκης.

Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Βρετανικής Κολομβίας (BCEHS) αναφέρει ότι επτά ακόμη άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος, αλλά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Η BCEHS δήλωσε ότι έλαβε κλήση στις 1:46 μ.μ. (ώρα Βρετανικής Κολομβίας) την Πέμπτη για «επίθεση ζώου» σε μονοπάτι κοντά στον αυτοκινητόδρομο 20. Δύο ασθενοφόρα και εθελοντές ανταποκρίθηκαν στην κλήση.

Η Μαντόνα Σάντερσον, υπαξιωματικός της Έφιππης Αστυνομίας, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έλαβε αναφορές για την επίθεση γύρω στις 1:30 μ.μ. την Πέμπτη και ότι αναφέρθηκε η συμμετοχή μαθητών, αν και είπε ότι οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν την ηλικία ή το φύλο των μαθητών. Η μητέρα ενός παιδιού του δημοτικού δήλωσε στο The Canadian Press ότι οι δάσκαλοι απώθησαν το ζώο που επιτέθηκε.

Η Βερόνικα Σούνερ είπε ότι πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να σταματήσουν την επίθεση, αλλά ένας άνδρας δάσκαλος «δέχθηκε την επίθεση» και ήταν μεταξύ των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από τον τόπο του συμβάντος. Είπε ότι ο γιος της «τραυματίστηκε» από την επίθεση στους φίλους του και ότι τρία παιδιά ήταν μεταξύ αυτών που υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Ο εκπρόσωπος της BCEHS, Μπράιαν Τουέιτς, είπε ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν κακές, οπότε ζήτησαν βοήθεια με αερομεταφορά από το Joint Rescue Coordination Centre. Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Βρετανικής Κολομβίας (BCCOS) ανέφερε ότι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος μαζί με την Έφιππη Αστυνομία και διέταξαν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τη δασώδη περιοχή και την περιοχή του ποταμού κοντά στην περιοχή 4 Mile μέχρι νεωτέρας.

Μια ανάρτηση στο Facebook από το Acwsalcta School — ένα ανεξάρτητο σχολείο που διευθύνεται από τη φυλή Nuxalk στο Μπέλα Κούλα, το οποίο βρίσκεται περίπου 420 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βανκούβερ — ανέφερε ότι στο περιστατικό εμπλέκονται μέλη της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή λόγω του «περιστατικού με την αρκούδα». «Είναι δύσκολο να βρούμε τα λόγια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την ομάδα μας και τους μαθητές μας», ανέφερε η ανάρτηση.

«Είμαστε συντετριμμένοι για τα άτομα και τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό με την αρκούδα», δήλωσε ο αρχηγός της φυλής Nuxalk, Σάμουελ Σούνερ, σε ανακοίνωση. «Όλα τα άτομα που εμπλέκονται λαμβάνουν ιατρική υποστήριξη και προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους». Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φυλή Nuxalk ανέφερε ότι το ζώο παρέμεινε ελεύθερο μετά την επίθεση και προειδοποίησε τα μέλη της κοινότητας να μην «το ψάξουν».

Η Τζέιμι Κένεντι, πρόεδρος της Περιφέρειας της Κεντρικής Ακτής, στην οποία ανήκει η κοινότητα Μπέλα Κούλα, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι στέλνει «υποστήριξη στο έθνος Nuxalk» και σε όλους όσοι έχουν πληγεί από την επίθεση της αρκούδας. «Όλοι νιώθουμε συντριβή καθώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της επίθεσης και να επεξεργαστούμε τα γεγονότα». Είπε ότι η περιφέρεια είναι διαθέσιμη να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο.

Διαβάστε επίσης:

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση εδαφών

Δώρο Τραμπ στον Πούτιν – Σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ: «Η Ρωσία παίρνει όσα ζητάει»

Η αμερικανική ακτοφυλακή «ξεπλένει» τη ναζιστική σβάστικα και άλλα σύμβολα μίσους