Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συνάντησε τον Ζαν Πολ Γκοτιέ

Τον Ζαν Πολ Γκοτιέ συνάντησε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο εστιατόριό της στο κέντρο της Αθήνας, με τη γνωστή σεφ να φωτογραφίζεται, μάλιστα, μαζί του, ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Αφού εξήγησε πως τον γνωρίζει περίπου 20 χρόνια, καθώς επισκέπτεται συχνά το μαγαζί της, αποκάλυψε τα πιάτα που επιλέγει περισσότερο και επομένως, τα αγαπημένα του φαγητά.

«Εδώ με τον αγαπημένο μου Jean Paul @jeanpaulgaultier φορώντας τον στην συλλεκτική μπλούζα JPGaultier. Βλέπω το αληθινό του βλέμμα και χαίρεται η ψυχή μου, πάντα είναι με το χαμόγελο και τον ζεστό του λόγο. Ο πιο ταλαντούχος, γλυκός, ζεστός, προσγειωμένος, δοτικός άνθρωπος του κόσμου και λίγα λέω. Ένας αληθινός αστέρας. Απλά τον λατρεύω και χαίρομαι που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κουζίνα. 20 χρόνια που τον γνωρίζω τρελαίνεται για τον ροφό φρικασέ, το χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, τα ρεβύθια, τα ντολμαδάκια! Τρώει, λαχταράει και απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό σαν παραδοσιακός Έλληνας» έγραψε στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας.

