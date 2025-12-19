search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 13:26

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου συνάντησε τον Ζαν Πολ Γκοτιέ

19.12.2025 13:26
jean-paul-gaultier_barbarigou-new

Τον Ζαν Πολ Γκοτιέ συνάντησε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στο εστιατόριό της στο κέντρο της Αθήνας, με τη γνωστή σεφ να φωτογραφίζεται, μάλιστα, μαζί του, ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Αφού εξήγησε πως τον γνωρίζει περίπου 20 χρόνια, καθώς επισκέπτεται συχνά το μαγαζί της, αποκάλυψε τα πιάτα που επιλέγει περισσότερο και επομένως, τα αγαπημένα του φαγητά.

«Εδώ με τον αγαπημένο μου Jean Paul @jeanpaulgaultier φορώντας τον στην συλλεκτική μπλούζα JPGaultier. Βλέπω το αληθινό του βλέμμα και χαίρεται η ψυχή μου, πάντα είναι με το χαμόγελο και τον ζεστό του λόγο. Ο πιο ταλαντούχος, γλυκός, ζεστός, προσγειωμένος, δοτικός άνθρωπος του κόσμου και λίγα λέω. Ένας αληθινός αστέρας. Απλά τον λατρεύω και χαίρομαι που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κουζίνα. 20 χρόνια που τον γνωρίζω τρελαίνεται για τον ροφό φρικασέ, το χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, τα ρεβύθια, τα ντολμαδάκια! Τρώει, λαχταράει και απολαμβάνει το ελληνικό φαγητό σαν παραδοσιακός Έλληνας» έγραψε στη λεζάντα της κοινής τους φωτογραφίας.

Διαβάστε επίσης:

Τάκης Παπαματθαίου: «Στην τηλεόραση το 90% είναι σαχλαμάρα και ανούσιο» (Video)

Με… ανοιξιάτικη φωτογραφία η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Ουίλιαμ και Κέιτ

Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση – Δεν βρήκα τη δύναμη να το καταγγείλω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

nikos_pappas_basket_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Τι ισχύει για την ασυλία των ευρωβουλευτών – Πότε ισχύει και πότε αίρεται

routsi-diloseis
ΕΛΛΑΔΑ

Tέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό – Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να μη μπουν στην αίθουσα συγγενείς των θυμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

skertsos- zoi- tasoulas – tsipras88- new
ΚΑΛΧΑΣ

«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 14:07
mtv
MEDIA

Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon στην Ελλάδα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

PATINI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε αναβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι

theofanous-medousa-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη «Μέδουσα» – Το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας επιστρέφει!

1 / 3