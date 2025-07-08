search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 14:01
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

08.07.2025 20:42

Κωνσταντίνος Αργυρός: Έγκυος στο δεύτερο παιδί η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα

08.07.2025 20:42
argiros-nika-new (2)

Μια μέρα μετά τον γάμο του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα μια νέα ευχάριστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου η οποία και αφορά το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα nea.gr, που είναι, ο δημοφιλής τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Το ζευγάρι που είναι μαζί σχεδόν τρία χρόνια και έχει ήδη έναν γιο, τον 8 μηνών Βασίλη – όπως είναι το όνομα που θα πάρει – παντρεύτηκε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Ιουλίου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στο Μαύρο Λιθάρι στην οικία Νίκα, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εκεί διέρρευσε και το πρώτο βίντεο από τον γάμο τους ζευγαριού, καθώς ο τραγουδιστής και η σύζυγός του είχαν ζητήσει από τους καλεσμένους τους να μη δημοσιεύσουν τίποτα στα social media για να ζήσουν τη μέρα αυτή όπως ακριβώς την είχαν ονειρευτεί.

Πέρα όμως από τον γάμο του, το ζευγάρι είχε ακόμη έναν λόγο να χαίρεται αφού όπως όλα δείχνουν σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά με την Αλεξάνδρα Νίκα να διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

