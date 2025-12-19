Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα μετά από επιδείνωση της υγείας της τους τελευταίους μήνες, δήλωσε την Παρασκευή το παλάτι.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018, μια χρόνια ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου.

«Αυτό το φθινόπωρο, έχουν διεξαχθεί αρκετές εξετάσεις που δείχνουν μια σαφή αρνητική εξέλιξη στην υγεία της πριγκίπισσας διαδόχου», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε η Μέτε-Μάριτ θα τεθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, πρόσθεσε.

«Πλησιάζουμε την ώρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε στην ίδια δήλωση ο καθηγητής Άρ Μάρτιν Χολμ της πνευμονολογικής μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο.

