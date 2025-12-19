search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.12.2025 17:31

Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας του θρόνου – Χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα

19.12.2025 17:31
Mette-Marit

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, αναμένεται να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα μετά από επιδείνωση της υγείας της τους τελευταίους μήνες, δήλωσε την Παρασκευή το παλάτι.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018, μια χρόνια ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου.

«Αυτό το φθινόπωρο, έχουν διεξαχθεί αρκετές εξετάσεις που δείχνουν μια σαφή αρνητική εξέλιξη στην υγεία της πριγκίπισσας διαδόχου», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πότε η Μέτε-Μάριτ θα τεθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, πρόσθεσε.

«Πλησιάζουμε την ώρα που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε να είναι δυνατή όταν έρθει η ώρα», δήλωσε στην ίδια δήλωση ο καθηγητής Άρ Μάρτιν Χολμ της πνευμονολογικής μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο.

tilemarathonios wide media 88- new
MEDIA

Πάνω από 100.000 ευρώ για τα παιδιά του συλλόγου Ελπίδα και του Make-A-Wish στον τηλεμαραθώνιο Action24-Athletico.gr 

klouva asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο

NickReiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Ρομπ Ρέινερ διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια λίγο πριν το διπλό φονικό – «Τα φάρμακα τον έκαναν επικίνδυνο»

vrefos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική: Νεκρό βρέφος 5 μηνών – «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης του Πούτιν (Video)

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

