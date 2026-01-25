search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 16:20

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

25.01.2026 16:20
lianos-survivor-new

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Ζαράγγα, οι Επαρχιώτες πιστεύουν πως πλέον η ομάδα τους θα είναι πιο δυνατή. Στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει…

Ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα. Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα! Πόσο πρόθυμοι θα είναι εκείνοι που θα το πετύχουν να το ανακοινώσουν στην ομάδα τους;

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στο στίβο μάχης. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Το Συμβούλιο που ακολουθεί είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξή του…

Διαβάστε επίσης:

Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θα πόνταρα τα λεφτά μου στην Καραβάτου – Το “φάντασμα” της Τσολάκη θα πλανάται στο πλατό» (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στην εντατική με πνευμονία – Η κατάσταση της υγείας της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 75χρονος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:58
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

1 / 3