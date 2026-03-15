Τα …πήρε η Χρηστίδου: «Τσακώθηκα στο καμαρίνι για την ερώτηση που κάναμε στην Μπαλατσινού» (Videos)

Την ενόχληση της Σίσσυς Χρηστίδου προκάλεσε η ερώτηση που έκανε δημοσιογράφος της εκπομπής της στην Τζένη Μπαλατσινού.

«Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια;», ρώτησε με την πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο να απαντά εμφανώς ενοχλημένη:

«Δεν είμαι γυναίκα του υπουργού. Και ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος, βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε λίγο αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή… και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση σχολιάστηκε λίγο αργότερα από το πάνελ της εκπομπής, με την παρουσιάστρια να επισημαίνει πως η ερώτηση δεν ήταν σωστή και πως η αντίδραση της Τζένης Μπαλατσινού ήταν δικαιολογημένη.

Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως υπήρξε και έντονη συζήτηση στα παρασκήνια της εκπομπής για το θέμα.

«Είχε λόγο να έχει ένταση όταν ρωτήθηκε πώς νιώθει σαν κυρία υπουργού από εμάς μάλιστα, αλλά δεν πειράζει. Το παίζουμε γιατί δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δεν είναι σωστή ερώτηση. Είναι πολύ σωστή η απάντηση που μου έδωσε, είμαι μαζί της για αυτό. Τσακώθηκα και με την Βένια στο καμαρίνι. Μου λέει ”εντάξει, σιγά τι την ρωτήσαμε;”. Η Ρέα (η δημοσιογράφος του MEGA) είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα. Αυτό καθρεφτίζει πεποιθήσεις αλλά είναι σημαντικό να απαντάμε με αυτό τον τρόπο. Εγώ νομίζω θα εκνευριζόμουν, δεν θα ήμουν τόσο ψύχραιμη», ανέφερε.

