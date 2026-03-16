ΣΚΑΪ: Ο παράγοντας Χ και ο ρόλος του για την αποκαλυψη της 17Ν στον σημερινό «Φάκελος 17Ν» (16/3)

Η αρχή του τέλους για την αποκάλυψη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη περιγράφεται στον σημερινό επεισόδιο της έρευνας «Φάκελος 17Ν» (21.00) του Αλέξη Παπαχελά φέροντας σε κεντρικό θέση στο κάδρο της ένα σημαντικό στέλεχος της ελληνικής τρομοκρατίας το οποίο άρχισε-τότε- να συνομιλεί με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον Φώτη Νασιάκο, αποκαλύπτοντας πολλά για τον τρόπο λειτουργίας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει επίσης τον ρόλο που διαδραμάτισαν η Σκότλαντ Γιαρντ και η βρετανική μυστική υπηρεσία ΜΙ6, ο αρχηγός της οποίας την περίοδο των ερευνών αποκαλύπτει πως οι πράκτορές του εντόπισαν την πρώτη φωτογραφία του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Παράλληλα, στο επεισόδιο, Έλληνες αξιωματικοί μιλούν για το πως οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάστηκαν για μία μεγάλη επιχείρηση εξάρθρωσης της 17Ν, την οποία ο τότε αρχηγός της ΕΛΑΣ, Φώτης Νασιάκος, παρομοίασε με την απόβαση στις ακτές της Νορμανδίας.

Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τις έρευνες που έφεραν τις Αρχές ένα βήμα πριν από την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη».

ΕΡΤ: Κάτι «τρέχει» στα ομογενειακά ΜΜΕ της…

Τα …πήρε η Χρηστίδου: «Τσακώθηκα στο καμαρίνι για την ερώτηση που κάναμε στην Μπαλατσινού» (Videos)

Τηλεθέαση: Οικογενειακή υπόθεση η prime time της Παρασκευής για τον Alpha