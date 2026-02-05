Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ρωγμή από την οποία ξεκίνησε η διαρροή προπανίου – Φωτογραφικό ντοκουμέντο 

Από μία ρωγμή στην ένωση των σωλήνων προκλήθηκε η διαρροή προπανίου, που οδήγησε στην έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Στο φωτογραφικό ντοκουμέντο φαίνονται οι σκουριασμένες σωληνώσεις και γύρω τους υλικό με φουξ χρώμα.

Η έκρηξη, που σκότωσε 5 εργαζόμενες, πυροδοτήθηκε από σπινθήρα από την αντλία νερού που βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα και πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες, που είχαν διακοπεί υπό τον φόβο νέας έκρηξης.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το σημείο της διαρροής του προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Διαβάστε επίσης

Αρχή για Ξέπλυμα: Έτσι έγινε η διασπάθιση δημόσιου χρήματος – Δεσμεύσεις λογαριασμών άνω των 2 εκατ. ευρώ στον Παναγόπουλο και άλλους πέντε

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο: Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα

Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας