Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο – Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

Μέρα με τη μέρα καταρρέει η εικόνα του εργοστασίου-πρότυπο, που επιχειρήθηκε να οικοδομηθεί για τη μπισκοτοποιία «Βιολάντα».

Σύμφωνα με νέες μαρτυρίες οι εργάτριες στο χώρο της παραγωγής θερμαίνονταν με σόμπες. «Τους χειμερινούς μήνες υπήρχε μία σόμπα με αντιστάσεις ρεύματος που βρισκόταν στον χώρο της παραγωγής, εκεί που εργάζονταν οι κοπέλες. Κάποιες φορές έμπαιναν σε λειτουργία είτε η μία είτε οι δύο σόμπες με αντιστάσεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα πώς ένιωθαν οι κοπέλες. Αυτό ήταν σε γνώση της διοίκησης και των υπευθύνων, επειδή δεν υπήρχε κάποιου άλλου είδους θέρμανση», κατέθεσε ο υπεύθυνος βάρδιας.

Κι άλλος εργαζόμενος κατέθεσε ότι είχε δει τις σόμπες στο εργοστάσιο. «Οι εργαζόμενες που απανθρακώθηκαν μετά τη μεγάλη έκρηξη είχαν στον χώρο της συσκευασίας μια ηλεκτρική σόμπα με αντιστάσεις για να ζεσταίνονται. Την είχε δει με τα μάτια του, επισκεπτόταν το συγκεκριμένο τμήμα για να πάρει μπισκότα το βράδυ που είχε βάρδια και πάντα είχαν τη σόμπα αναμμένη, όπως ανέφερε ένας ακόμα εργαζόμενος.

Η έκρηξη δεν φαίνεται να ξεκίνησε από κάποια από τις σόμπες, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής η ξεκίνησε στο υπόγειο από σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η μητέρα θύματος, που επίσης εργαζόταν στο εργοστάσιο, κατέθεσε ότι είχε πάθει ηλεκτροπληξία από τα καλώδια στο εργοστάσιο. «Δύο διευθυντές είχαν ενημερωθεί για την οσμή αερίου και διαβεβαίωναν πως θα ενημερωθεί ο υδραυλικός. Στη γραμμή παραγωγής υπήρχαν καλώδια που της προκάλεσαν ηλεκτροπληξία, μούδιασε το χέρι της».

Τα κενά στη μελέτη πυρασφάλειας

Σύμφωνα με το Star οι έρευνες αποκάλυψαν κενά στο σύστημα πυρασφάλειας. Ειδικότερα:

Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων.

Δεν υπήρχε αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό.

Υπήρχε απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων.

