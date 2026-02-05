Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των επιβαινόντων στο σκάφος που βυθίστηκε στη Χίο το βράδυ της Τρίτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων ενώ ανάμεσα στους 25 τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της νησιού, βρίσκονται 10 παιδιά, τα οποία ευτυχώς δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

«Πηγαίναμε με τη βάρκα πολύ αργά. Ήταν υπερφορτωμένη. Βρισκόμασταν πολύ κοντά στην ακτή. Ξαφνικά άναψε μπροστά μας ένας τεράστιος προβολέας. Δεν υπήρξε κανένα ηχητικό σήμα ή κάτι άλλο. Το σκάφος του Λιμενικού ανέπτυξε αμέσως ταχύτητα και πέρασε από πάνω μας».

Η μαρτυρία αυτή δόθηκε στους Γαβριήλ Σακελλαρίδη και Νάσο Ηλιόπουλο που βρέθηκαν στη Χίο και μέσω διερμηνέα του νοσοκομείου της Χίου, ο διασωθείς τους είπε τι συνέβη. Η μαρτυρία μεταδόθηκε από το News247.

Αναπάντητα ερωτηματικά για τη θερμική κάμερα που δεν λειτούργησε

Ερωτηματικά εξακολουθεί να προκαλεί η μη χρήση της θερμικής κάμερας του σκάφους του Λιμενικού κατά τη διάρκεια της μοιραίας σύγκρουσης στα ανοιχτά της Χίου με άλλος σκάφος που οδήγησε στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς.

Πληροφορίες από το Λιμενικό αναφέρουν ότι η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού, αν και υπήρχε, δεν χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση.

Ο κυβερνήτης του σκάφους ανέφερε ότι η θερμική κάμερα κρίθηκε περιττή, καθώς το σκάφος είχε ήδη εντοπιστεί μέσω άλλων μέσων παρακολούθησης, όπως κάμερες από τη στεριά και προβολείς.

Πρόκειται για μία σημαντική παρατυπία καθώς η Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτούν οι κάμερες να είναι ένεργες σε κάθε σκάφος που συγχρηματοδοτούν.

Ο τρόπος δράσης του Λιμενικού φαίνεται να παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με το ναυάγιο της Πύλου, όπου αντίστοιχα οι κάμερες είχαν απενεργοποιηθεί, με συνέπεια να μην μπορούν να επιβεβαιωθούν οι εξηγήσεις που πρόβαλε, αλλά και ισχυρισμοί των λιγοστών διασωθέντων.

Οι αποκαλύψεις επιτείνουν τη σύγχυση και αυξάνουν τα βαριά σύννεφα για ευθύνες όσων χειρίστηκαν το τραγικό περιστατικό, πόσω μάλλον όταν αυτή η τραγωδία έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και στο… χρονικό των όσων έγιναν, υπήρξαν πληροφορίες (και διαρροές) που… σβήστηκαν γρήγορα ή άφησαν πολλές απορίες, ενώ στο ιστορικό του Λιμενικού υπάρχει η καταδίκη της χώρας για την υπόθεση στο Φαρμακονήσι.

Συγκλονιστική μαρτυρία δύτη

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου 15 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Περιγράφοντας σκηνές απόλυτης φρίκης, ο δύτης μιλά για δεκάδες ανθρώπους στοιβαγμένους σε ένα μικρό σκάφος και για την ανάσυρση πτωμάτων από ένα ημιβυθισμένο ταχύπλοο, σε μια νύχτα που, όπως λέει, δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Όπως αναφέρει στο chiosin.gr μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν από το ημιβυθισμένο σκάφος συνολικά 12 σορούς. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν», σημειώνει.

Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο της τραγωδίας, τονίζοντας τη σφοδρότητα του δυστυχήματος και τη δραματική εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες. «Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα.

Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι το ταχύπλοο ήταν μόλις έξι μέτρα, ενώ σε αυτό επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι.

Όπως εξηγεί, «Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

Εργοστάσιο Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί σε Ξάνθη και Ηλεία, έντονη βροχή και στην Αττική (videos)