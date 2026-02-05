search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 14:18

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί σε Ξάνθη και Ηλεία, έντονη βροχή και στην Αττική (videos)

05.02.2026 14:18
apegklovismos

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα σοβαρότερα προβλήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες, αντιμετωπίζονται στην δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στην Ηλεία χρειάστηκε να εκκενωθούν σχολεία.

Τα προβλήματα στην Ηλεία – Εκκενώθηκαν σχολεία

Στην Ηλεία η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για την περιοχή της Τρυφιλίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Τρία σχολεία στον Πύργο, το 5o Νηπιαγωγείο, το 3o Δημοτικό και το 4o Γυμνάσιο Πύργου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων χρειάστηκε να εκκενωθούν και οι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μια οικογένεια χρειάστηκε να την πάρουν στους ώμους τους για να την απομακρύνουν από την οικία της που είχενα πλημμυρίσει.

Πλημμύρισαν σπίτια στη Ξάνθη – Στα όριά του ο Κόσυνθος ποταμός

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει εξαιτίας της κακοκαιρίας των τελευταίων ωρών ο Νομός Ξάνθης. 

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην περιοχή Μικρό Τύμπανο, ενώ ο δρόμος προς Πετροχώρι τέθηκε εκτός λειτουργίας για λίγες ώρες λόγω φερτών υλικών.

Παράλληλα έχει σημάνει συναγερμός για τον Κόσυνθο ποταμό ο οποίος είναι στα όρια να υπερχειλίσει. 

Δύσκολες καταστάσεις στη Δράμα

Πολλά είναι τα προβλήματα και στη Δράμα. Κλειστές είναι οι ιρλανδικές γέφυρες Καλλιφύτου και Αρκαδικού.

Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας με μηχανήματα έργου και προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που βρίσκονται σε επιφυλακή με όλους τους Δήμους του Νομού Δράμας, την Τροχαία, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Προβλήματα και στο Ιόνιο

Από τα ξημερώματα το Ιόνιο επίσης έχει σφυροκοπηθεί από την κακοκαιρία.

Στην Κεφαλονιά, η παραλιακή λεωφόρος του Αργοστολίου πλημμύρισε, με τα νερά να καλύπτουν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

Στην Κέρκυρα ανεμοστρόβιλος χτύπησε το βόρειο μέρος του νησιού όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Έντονη βροχόπτωση και στην Αττική

Από το μεσημέρι πέφτει έντονη βροχή και στην Αττική. Η στάθμη στον Κηφισό άρχισε να ανεβαίνει, ενώ αρκετά μεγάλος όγκος βροχής σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και σε Ζωγράφου.

Διαβάστε επίσης:

Κομοτηνή: Τέσσερις τραυματίες μετά από καταδίωξη – Ο ένας αστυνομικός

Ανακοίνωση – σοκ από το ΓΕΕΘΑ: Συνελήφθη στέλεος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου λόγω του «11ου Lycabettus Run»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voak
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

tow
ΣΙΝΕΜΑ

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

plevris_zoi_0502_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανταλλαγή καρφιών μεταξύ Ζωής – Πλεύρη στο παρά ένα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση

diarroh
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Η ρωγμή από την οποία ξεκίνησε η διαρροή προπανίου – Φωτογραφικό ντοκουμέντο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:06
voak
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

tow
ΣΙΝΕΜΑ

«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Rose Byrne στη νέα της ταινία (photo/video)

stellantis_0502_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση