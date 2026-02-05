Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά τη χώρα – Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί σε Ξάνθη και Ηλεία, έντονη βροχή και στην Αττική (videos)

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα σοβαρότερα προβλήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες, αντιμετωπίζονται στην δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στην Ηλεία χρειάστηκε να εκκενωθούν σχολεία.

Τα προβλήματα στην Ηλεία – Εκκενώθηκαν σχολεία

Στην Ηλεία η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 για την περιοχή της Τρυφιλίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Τρία σχολεία στον Πύργο, το 5o Νηπιαγωγείο, το 3o Δημοτικό και το 4o Γυμνάσιο Πύργου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων χρειάστηκε να εκκενωθούν και οι μαθητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Μια οικογένεια χρειάστηκε να την πάρουν στους ώμους τους για να την απομακρύνουν από την οικία της που είχενα πλημμυρίσει.

Πλημμύρισαν σπίτια στη Ξάνθη – Στα όριά του ο Κόσυνθος ποταμός

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει εξαιτίας της κακοκαιρίας των τελευταίων ωρών ο Νομός Ξάνθης.

Σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην περιοχή Μικρό Τύμπανο, ενώ ο δρόμος προς Πετροχώρι τέθηκε εκτός λειτουργίας για λίγες ώρες λόγω φερτών υλικών.

Παράλληλα έχει σημάνει συναγερμός για τον Κόσυνθο ποταμό ο οποίος είναι στα όρια να υπερχειλίσει.

Δύσκολες καταστάσεις στη Δράμα

Πολλά είναι τα προβλήματα και στη Δράμα. Κλειστές είναι οι ιρλανδικές γέφυρες Καλλιφύτου και Αρκαδικού.

Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας με μηχανήματα έργου και προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που βρίσκονται σε επιφυλακή με όλους τους Δήμους του Νομού Δράμας, την Τροχαία, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Προβλήματα και στο Ιόνιο

Από τα ξημερώματα το Ιόνιο επίσης έχει σφυροκοπηθεί από την κακοκαιρία.

Στην Κεφαλονιά, η παραλιακή λεωφόρος του Αργοστολίου πλημμύρισε, με τα νερά να καλύπτουν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

Στην Κέρκυρα ανεμοστρόβιλος χτύπησε το βόρειο μέρος του νησιού όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Έντονη βροχόπτωση και στην Αττική

Από το μεσημέρι πέφτει έντονη βροχή και στην Αττική. Η στάθμη στον Κηφισό άρχισε να ανεβαίνει, ενώ αρκετά μεγάλος όγκος βροχής σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και σε Ζωγράφου.

