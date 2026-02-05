search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026
05.02.2026

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου λόγω του «11ου Lycabettus Run»

05.02.2026 13:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «11ος Lycabettus Run».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 08.00΄ έως τις 13.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:

  • Κόνιαρη, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μ. Μερκούρη έως Νικοτσαρά και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Παλιγγενεσίας, σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Δασκαλογιάννη, σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Σαρανταπήχου, σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ξανθίππου, σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ευέλπιδος Ρογκάκου, σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κλεομένους, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μ. Μερκούρη, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αν. Πολέμου και Λάχητος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

