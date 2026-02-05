Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου λόγω του «11ου Lycabettus Run»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «11ος Lycabettus Run».
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, από τις 08.00΄ έως τις 13.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς:
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
