05.02.2026 13:54

Κομοτηνή: Τέσσερις τραυματίες μετά από καταδίωξη – Ο ένας αστυνομικός

05.02.2026 13:54
peripoliko11
φωτογραφία αρχείου

Τέσσερα άτομα, εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης κοντά στο χωριό της Πόρτης στη Ροδόπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι τρία άτομα ηλικίας 30, 31 και 46 ετών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία στην περιοχή να προσπαθούν να αφαιρέσουν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Όταν αντιλήφθηκαν το περιπολικό τράπηκαν σε φυγή και ακολούθησε καταδίωξη, με το όχημα των δραστών να φεύγει από την πορεία του και να καταλήγει σε ρέμα με αποτέλεσμα των τραυματισμό και των τριών δραστών.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το περιπολικό επίσης χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνοδηγού αστυνομικού.

Όλοι οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», ενώ οι τρεις επιβάτες του ΙΧ συνελήφθησαν.

