Τραγωδία στη Χίο: Στον ανακριτή οδηγείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες (video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που έγινε ανοιχτά της Χίου εξαιτίας του οποίου 15 άνθρωποι πέθαναν και 25 τραυματίστηκαν.

Ήδη έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ο οποίος οδηγείται από στιγμή σε στιγμή στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού, με το δουλεμπορικό.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ.

Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα, σύμφωνα πάντα με το Λιμενικό.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας.

Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Μαρινάκης: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

Αναφορά στην τραγωδία της Χίου έκανε κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οπως ανέφερε «η απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο συνιστά μια ανείπωτη τραγωδία. Άμεσα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στη θάλασσα.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τόσο των μεταναστών όσο και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές.

Η Πολιτεία συνεχίζει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Σαρωτικές έρευνες στα ανοικτά για ανεύρεση επιζώντων

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Σε εφαρμογή έχει ήδη τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβει στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Οι πρώτες καταθέσεις

Στο μεταξύ, στις πρώτες τους καταθέσεις, οι διασωθέντες περιέγραψαν ότι θυμούνται να υπάρχει σκοτάδι και να βρίσκονται στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Όπως ανέφεραν, ένας προβολέας έπεσε επάνω στη βάρκα και μετά δεν θυμούνται τι ακριβώς συνέβη, ενώ πρόσθεσαν ότι υπήρξε ένας βίαιος χειρισμός από τον διακινητή και η βάρκα αναποδογύρισε.

Να σημειωθεί ότι με εντολή του εισαγγελέα της Χίου συνελήφθη ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών που ναυάγησε στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράτυπων μεταναστών.

Οι υπόλοιποι 28 μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Συγκλονιστική μαρτυρία δύτη

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου 15 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Περιγράφοντας σκηνές απόλυτης φρίκης, ο δύτης μιλά για δεκάδες ανθρώπους στοιβαγμένους σε ένα μικρό σκάφος και για την ανάσυρση πτωμάτων από ένα ημιβυθισμένο ταχύπλοο, σε μια νύχτα που, όπως λέει, δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Όπως αναφέρει στο chiosin.gr μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν από το ημιβυθισμένο σκάφος συνολικά 12 σορούς. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν», σημειώνει.

Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο της τραγωδίας, τονίζοντας τη σφοδρότητα του δυστυχήματος και τη δραματική εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες. «Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα.

Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι το ταχύπλοο ήταν μόλις έξι μέτρα, ενώ σε αυτό επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι.

Όπως εξηγεί, «Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

