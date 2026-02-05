search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 13:17

Τραγωδία στη Χίο: Στον ανακριτή οδηγείται ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής – Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες (video)

05.02.2026 13:17
imeniko new

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που έγινε ανοιχτά της Χίου εξαιτίας του οποίου 15 άνθρωποι πέθαναν και 25 τραυματίστηκαν.

Ήδη έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ο οποίος οδηγείται από στιγμή σε στιγμή στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού, με το δουλεμπορικό.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ.

Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα, σύμφωνα πάντα με το Λιμενικό.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας.

Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Μαρινάκης: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»

Αναφορά στην τραγωδία της Χίου έκανε κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Οπως ανέφερε «η απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο συνιστά μια ανείπωτη τραγωδία. Άμεσα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα στη θάλασσα.

Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τόσο των μεταναστών όσο και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος που φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας και σώζουν ανθρώπινες ζωές.

Η Πολιτεία συνεχίζει να επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Σαρωτικές έρευνες στα ανοικτά για ανεύρεση επιζώντων

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Σε εφαρμογή έχει ήδη τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης.

Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μετέβει στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Οι πρώτες καταθέσεις

Στο μεταξύ, στις πρώτες τους καταθέσεις, οι διασωθέντες περιέγραψαν ότι θυμούνται να υπάρχει σκοτάδι και να βρίσκονται στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον.

Όπως ανέφεραν, ένας προβολέας έπεσε επάνω στη βάρκα και μετά δεν θυμούνται τι ακριβώς συνέβη, ενώ πρόσθεσαν ότι υπήρξε ένας βίαιος χειρισμός από τον διακινητή και η βάρκα αναποδογύρισε.

Να σημειωθεί ότι με εντολή του εισαγγελέα της Χίου  συνελήφθη ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεταναστών που ναυάγησε στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράτυπων μεταναστών.

Οι υπόλοιποι 28 μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Συγκλονιστική μαρτυρία δύτη

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου 15 πρόσφυγες και μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Περιγράφοντας σκηνές απόλυτης φρίκης, ο δύτης μιλά για δεκάδες ανθρώπους στοιβαγμένους σε ένα μικρό σκάφος και για την ανάσυρση πτωμάτων από ένα ημιβυθισμένο ταχύπλοο, σε μια νύχτα που, όπως λέει, δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Όπως αναφέρει στο chiosin.gr μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν από το ημιβυθισμένο σκάφος συνολικά 12 σορούς. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν», σημειώνει.

Ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο της τραγωδίας, τονίζοντας τη σφοδρότητα του δυστυχήματος και τη δραματική εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες. «Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. 

Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι το ταχύπλοο ήταν μόλις έξι μέτρα, ενώ σε αυτό επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι.

Όπως εξηγεί, «Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Χίο: «Ξέφυγε» ο ακροδεξιός εσμός – Χυδαία σχόλια σε ανάρτηση γνωστής τραγουδίστριας

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, εκκενώθηκαν σχολεία

Βιολάντα: Άρχισαν ξανά οι έρευνες στο μοιραίο εργοστάσιο – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο στα χώματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
melania
ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης κινηματογράφου τρολάρει την ταινία της Μελάνια και η Amazon…τον τιμωρεί αποσύροντάς την – Έντονη φημολογία για «εικονικά εισιτήρια»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Πιο ψηλά έσπρωξε τον δείκτη τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (4/2)

Tileorasi
MEDIA

Τρίτωσε την παραμονή στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha την Τετάρτη (4/2)

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ομολόγησε ότι έδινε πληροφορίες στην Κίνα

mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:25
melania
ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης κινηματογράφου τρολάρει την ταινία της Μελάνια και η Amazon…τον τιμωρεί αποσύροντάς την – Έντονη φημολογία για «εικονικά εισιτήρια»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Πιο ψηλά έσπρωξε τον δείκτη τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» την Τετάρτη (4/2)

Tileorasi
MEDIA

Τρίτωσε την παραμονή στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha την Τετάρτη (4/2)

1 / 3