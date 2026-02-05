Τραγωδία στη Χίο: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές  

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.



Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται –7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι– πέντε έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τρεις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, φαίνεται ότι και 24 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου και κάποιοι μάλιστα από αυτούς φαίνεται ότι θα πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται ακόμα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χίου, ωστόσο φαίνεται ότι η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί, και ως εκ τούτου δε τίθεται, για την ώρα τουλάχιστον, θέμα μετακίνησης τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

