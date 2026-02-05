search
05.02.2026 16:53

Τραγωδία στη Χίο: Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων – Ολοκληρώθηκαν οι νεκροτομές  

05.02.2026 16:53
xios nosokomeio 88- new

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.

Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τους συνολικά 24 μετανάστες που νοσηλεύονται –7 άνδρες, 6 γυναίκες και 11 ανήλικοι– πέντε έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ τρεις νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, φαίνεται ότι και 24 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου και κάποιοι μάλιστα από αυτούς φαίνεται ότι θα πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται ακόμα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χίου, ωστόσο φαίνεται ότι η κατάστασή τους έχει σταθεροποιηθεί, και ως εκ τούτου δε τίθεται, για την ώρα τουλάχιστον, θέμα μετακίνησης τους σε νοσοκομείο της Αθήνας.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο: Αεροδιακομιδή στο «Παίδων» Αθήνας για 6 παιδιά – Το απόγευμα η απολογία του φερόμενου διακινητή

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

