Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέθανε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο

Νεκρό στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανία.
Η μητέρα είναι αλλοδαπή. Το παιδί μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.
