Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέθανε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο

Νεκρό στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανία.

Η μητέρα είναι αλλοδαπή. Το παιδί μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.

Διαβάστε επίσης

Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα

Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας