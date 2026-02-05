search
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέθανε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο

05.02.2026 15:42
vrefos

Νεκρό στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε βρέφος 6 μηνών στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανία

Η μητέρα είναι αλλοδαπή. Το παιδί μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.

tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

