ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:08
05.02.2026 15:28

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα 

05.02.2026 15:28
demo

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας «Demo». Σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν παρέμβασης του σωματείου εργαζομένων εκκενώθηκε τμήμα.

Είχε προηγηθεί άλλο ένα σοβαρό περιστατικό τον περασμένο μήνα, με εργαζόμενους στο τμήμα καθαριότητας να αναγκάζονται να εκτεθούν σε σποροκτόνο οξειδωτική ουσία (βλαβερή χημική ουσία) χωρίς να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας, χωρίς να ενημερωθούν για την τοξικότητά της και χωρίς εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της!».

Εργοστάσιο Βιολάντα: Στην ένωση δύο σωλήνων εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής προπανίου 

Έρευνα και στις εταιρείες για τη ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση – σοκ από το ΓΕΕΘΑ: Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

