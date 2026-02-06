Μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση συνδικάτων σε Πειραιά και Θριάσιο (Photos)

Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και συμμετείχαν και οι λιμενεργάτες, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Θριάσιο.

«Καμία θυσία για τα κέρδη – Καμία εμπλοκή στον πόλεμο» ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι απεργοί.

Με αποφάσεις δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μεγάλοι χώροι δουλειάς «νέκρωσαν».

Στο λιμάνι του Πειραιά, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, αλλά και στα εργοτάξια του Πειραιά και σε άλλους χώρους δουλειάς δεν υπήρχε δραστηριότητα λόγω της απεργίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικάτων πετυχημένη ήταν η απεργία στα ΕΛΠΕ, με καθολική συμμετοχή μονίμων και εργολαβικών εργαζόμενων, στον «Παπαστράτο» και σε άλλους μεγάλους χώρους του Θριασίου, ενώ καθολική ήταν η συμμετοχή στο εργολαβικό προσωπικό στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η απεργία σε Πειραιά και Θριάσιο εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα με τη Διεθνή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο, που έχει προμετωπίδα το σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Μηνύματα των λιμενεργατών από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο διαβάστηκαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του Πειραιά και της Ελευσίνας.

Στον Πειραιά η μαζική απεργιακή συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, όπου παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στη Θεσσαλονίκη, εργατικά Σωματεία της πόλης εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους λιμενεργάτες πραγματοποίησαν παρέμβαση έξω από την πύλη του ΟΛΘ με ανάρτηση πανό.

