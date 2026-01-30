ΑΔΕΔΥ: Νέα 24ωρη απεργία την Παρασκευή 6/2 σε Πειραιά και Σαλαμίνα

Νέα 24ωρη απεργία προκήρυξε για την Παρασκευή, 6/2, η ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες στον Πειραιά και τη Σαλαμίνα, με αιχμές για γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς γύρω από τα λιμάνια και ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας μετά τη φωτιά στην Coral Gas στο Πέραμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικά αιτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων σε υπηρεσίες του Πειραιά και της Σαλαμίνας, καθώς και σε συντονισμό με τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και άλλων συλλογικών φορέων.

Η απεργία αφορά εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων και μορφών απασχόλησης στο Δημόσιο και, όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η συλλογική αντίδραση στις εξελίξεις που συνδέονται με τους εντεινόμενους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή.

«Το δίλημμα αν το λιμάνι του Πειραιά θα είναι ιδιοκτησία της κινέζικης Cosco ή των Αμερικάνων, ποιος θα βγει κερδισμένος στον ανταγωνισμό από τα σχέδια των ΗΠΑ για λιμάνι στην Ελευσίνα, δεν είναι δίλημμα των εργαζομένων. Δε διαλέγουμε αν θα κλέβουν τον ιδρώτα μας Αμερικάνοι ή Κινέζοι, αν θα μας σύρουν στον πόλεμο με ιδιωτική ή κρατική ιδιοκτησία στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Ταυτόχρονα, οι τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά που ξέσπασε στα καζάνια της εταιρείας Coral Gas, στο Πέραμα, δίπλα σε σπίτια, αθλητικούς χώρους και στο λιμάνι, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε μια περιοχή που πάνω από 140 καζάνια συνυπάρχουν με χιλιάδες ζωές ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα καζάνια της Oil One στη Δραπετσώνα που σκορπούν τον καρκίνο, δημιουργούν ένα ασφυκτικό κοκτέιλ με τεράστιους κινδύνους.

Καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής να ενώσουν αγωνιστικά τη φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κοινής δράσης των λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, Μαρόκο ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στους διαρκώς οξυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και των συμμάχων τους και Κίνας – Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν την ίδια μέρα, στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής».

