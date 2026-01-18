search
18.01.2026 09:56

Πέραμα: «Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε να τινάξει στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο» – SOS από τον δήμαρχο

18.01.2026 09:56
perama_fwtia

«Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε όλο το Λεκανοπέδιο» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος λίγη ώρα μετά την κατάσβεσή της.

«Τετρακόσια στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, την ώρα που υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, Λεωφόρο Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σε απόσταση 500 μέτρων τα σπίτια

Σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η φωτιά οφείλεται σε διαρροή καυσίμων.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», επισήμανε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Για περισσότερες από 4 ώρες ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (10 οχήματα, 30 πυροσβέστες) έδωσαν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Στο σημείο έσπευσαν και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος τόσο στο Πέραμα όσο και σε γειτονικές περιοχές όπως η Καστέλλα, η Δραπετσώνα, τα Ταμπούρια, τα Καμίνια και η Παλιά Κοκκινιά.

Τα πιθανά αίτια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκους

Λόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από τις αναθυμιάσεις.

