Υπό έλεγχο η φωτιά στα Καζάνια Περάματος – «Aπό σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», λέει ο δήμαρχος

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στην Πυροσβεστική, σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, Περάματος, σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Για περισσότερες από 4 ώρες ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (10 οχήματα, 30 πυροσβέστες) έδωσαν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση του μετώπου. Στο σημείο έσπευσαν και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος τόσο στο Πέραμα όσο και σε γειτονικές περιοχές όπως η Καστέλλα, η Δραπετσώνα, τα Ταμπούρια, τα Καμίνια και η Παλιά Κοκκινιά.

Τα πιθανά αίτια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Μήνυμα από το 112 και οδηγίες προς κατοίκους

Λόγω του πυκνού καπνού και των πιθανών κινδύνων για την υγεία, όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από τις αναθυμιάσεις.

Δήμαρχος: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε»

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ τόνισε ότι «παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα, πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», ενώ αναρωτήθηκε τι θα είχε γίνει αν η πυρκαγιά συνέβαινε στις 12 το μεσημέρι κι όχι στις 12 το βράδυ.

«Είναι στατιστικό το θέμα», προσέθεσε, απαιτώντας την απομάκρυνση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εταιρειών καυσίμων από «κατοικημένες περιοχές που υπάρχουν σχολεία και σπίτια», εφ’ όσον δεν τηρούνται «συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας» που προβλέπονται, καθώς και τη διάνοιξη δεύτερου δρόμου διαφυγής στο σημείο.

«Οι σωληνώσεις ξεκινάνε από τον Ασπρόπυργο και καταλήγουν στο Πέραμα, ευτυχώς που έκλεισαν, είναι θέμα ολόκληρης της Αττικής γης», επισήμανε ο δήμαρχος, ο οποίος προανήγγειλε τη διενέργεια αύριο έκτακτου δημοτικού συμβουλίου και δικαστικής έρευνας για το συμβάν.

