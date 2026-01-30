search
30.01.2026 17:27

Πιο κοντά στα ίχνη της Λόρας η ΕΛ.ΑΣ.: Πληροφορίες ότι ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία 

30.01.2026 17:27
lora_patra

Αλλάζουν κατεύθυνση οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία.

Το κορίτσι φαίνεται πως λίγο αφότου έφτασε την Αθήνα, πήγε σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη με πτήση της Lufthansa.

Οι αρχές έχουν υποβάλει ερώτημα στη γερμανική εταιρεία και αναμένουν την απάντηση της.

