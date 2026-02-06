Έγκλημα στη Βιολάντα: Αποκαλύπτεται το εύρος της καταστροφής στο δίκτυο σωληνώσεων που μετέφερε το προπάνιο

Το εύρος της καταστροφής στο δίκτυο σωληνώσεων αποκαλύπτεται, καθώς ολοκληρώνεται η έρευνα στο πεδίο για το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο-φέρετρο της Βιολάντα και αναμένεται να μπει στο επίκεντρο η αναζήτηση ευθυνών για τη φονική έκρηξη.

Η «σκαπάνη» των αρχών αποκάλυψε την κακή συντήρηση του δικτύου που μετέφερε προπάνιο για τη λειτουργία των φούρνων. Στο παρακάτω βίντεο, ακόμα και ένας μη ειδικός μπορεί να εντοπίσει την εκτεταμένη οξείδωση και τις οπές από όπου διέφευγε ανεξέλεγκτα το καύσιμο στο υπέδαφος και το υπόγειο. Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – φέρετρο, που σκότωσε 5 εργαζόμενες, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 τομές στο σύστημα σωληνώσεων, ενώ εντοπίστηκε το ακριβές σημείο της διαρροής κοντά στις δεξαμενές. Αποκαλύπτεται πλημμελή κατασκευή του υπόγειου δικτύου σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο, ενώ φωτογραφίες καταδεικνύουν οξείδωση σε όλο το μήκος των σωλήνων.

«Διαπιστώθηκαν τα σημεία θραύσης στον σωλήνα που παρουσίαζε τη διαρροή. Παράλληλα, έγινε εστιασμένη δειγματοληψία γύρω από το δίκτυο για να προσδιορίσουμε το μέγεθος της διασποράς του προπανίου» ανέφερε ο Τεχνικός Σύμβουλος «Βιολάντα» και Αναπλ. Καθηγητής Χημείας ΔΠΘ, Μιχάλης Χάλαρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναζητά τώρα τη διαδρομή – το «ρυάκι» – που ακολούθησε το προπάνιο από τον διαβρωμένο σωλήνα μέχρι το υπόγειο, όπου εισχώρησε μέσα από τρεις οπές στο σκυρόδεμα.

Ειδικότερα, φαίνεται ότι σε μήκος 7,5 με 8 μέτρων υπάρχουν τρία σημεία, τα οποία έχουν διαβρωθεί λόγω της διαρροής προπανίου.

Το αέριο φαίνεται πως διέτρεξε μια απόσταση 30 μέτρων μέχρι το υπόγειο, παραμένοντας ακόμη και τώρα ως απειλή στο υπέδαφος.

Τα δείγματα χώματος έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα τμήματα των σωληνώσεων εξετάζονται από εργαστήριο του ΕΜΠ.

«Η διάβρωση είναι δεδομένη, αλλά το ζητούμενο είναι γιατί συνέβη. Αναλύουμε τις γεωχημικές συνθήκες του εδάφους που οδήγησαν σε αυτή τη φθορά σε βάθος χρόνου. Αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση της εγκατάστασης και τις ευθύνες» δήλωσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ και Πρόεδρος ΕΛΙΔΕΚ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Οι σωληνώσεις ήταν θαμμένες σε βάθος 1.20 μέτρων, ενώ εξετάζεται αν η κατάστασή τους επιδεινώθηκε από τις πλημμύρες του Daniel.

«Η διάβρωση εντοπίστηκε σε μήκος 7,5 μέτρων. Ο σωλήνας δεν ήταν από ανοξείδωτο χάλυβα, αλλά ένας απλός χαλύβδινος σωλήνας που είχε διαβρωθεί ολοκληρωτικά» τόνισε ο δικηγόρος των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι έγινε η διαρροή, αλλά ότι δεν υπήρχε τρόπος μείωσης των συνεπειών της εκτόνωσης. Τα συμπεράσματα αυτά πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων για όλες τις ανάλογες εγκαταστάσεις» σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στα ηλεκτρονικά αρχεία και τις συσκευές που κατασχέθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε γνώση των προβλημάτων συντήρησης πριν το μοιραίο συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) πραγματοποίησαν έφοδο σε 5 σημεία:

Στο γραφείο και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα»

Στο λογιστήριο της επιχείρησης

Στο σπίτι και το γραφείο του τεχνικού ασφαλείας

