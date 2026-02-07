Πάργα: 42χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε σε αρδευτικό κανάλι γεμάτο νερό

Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες 42χρονος μέσα από το αυτοκίνητο του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Πάργας.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στο δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ.

Τον 42χρονο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Διαβάστε επίσης:

Πικέρμι: Πέθανε ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

«Είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο και μάθαινε κινέζικα», λέει συγγενής του 54χρονου σμήναρχου της Π.Α. που συνελήφθη για κατασκοπεία

Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 200 προαγωγές για τα επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο (Videos/Photos)