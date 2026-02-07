search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:37
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

07.02.2026 10:38

Λειψυδρία: Ο Μόρνος βάζει τέλος στην αγωνία των Αθηναίων – Ξεπέρασε τα 311 εκατ. κυβικά σε διάστημα λίγων μηνών

07.02.2026 10:38
mornos new

Στοιχεία που καταδεικνύουν τη θεαματική άνοδο της στάθμης του Μόρνου μετά το απανωτό κύμα βροχοπτώσεων παραθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων ο ταμιευτήρας που παρέχει φρέσκο νερό σε εκατομμύρια καταναλωτές έχει πλέον 311.598.000 κυβικά μέτρα, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, αύξηση 50%.

Από τον Ιανουάριο του 2026, περισσότερα από 160 εκατ. κυβικά μέτρα έχουν εισέλθει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα.

«Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμησε…φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν αδικο-ωστοσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια…. Καλή σας ημέρα, μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονιδα», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Τσατραφύλλιας: Πάμε καλά

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει πως πάμε καλά.

«Τα αποθέματα του Μόρνου είχαν πέσει το φθινόπωρο του 2025 σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στα 190 εκατ. κυβικά μέτρα, που ήταν από τις χαμηλότερες τιμές της τελευταίας 15ετίας. Οι βροχές και τα χιόνια του φετινού χειμώνα έφεραν σημαντική ανάκαμψη και στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 τα αποθέματα ανέβηκαν περίπου στα 310 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή αυξήθηκαν πάνω από 100 εκατ. μέσα σε λίγες εβδομάδες», αναφέρει.

«Αν ο υπόλοιπος χειμώνας κυλήσει με φυσιολογικές βροχές, εκτιμάται ότι μέχρι την άνοιξη τα αποθέματα μπορεί να φτάσουν περίπου στα 400–450 εκατ. κυβικά μέτρα, δηλαδή σε πιο ασφαλή αλλά όχι πλήρως άνετα επίπεδα για την υδροδότηση της Αττικής», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:36
