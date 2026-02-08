Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου – Δύο κακουργήματα και 6 εταιρείες στο επίκεντρο

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον «ισόβιο» πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η έρευνα δρομολογείται μετά το πολυσέλιδο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες.

Το εν λόγω πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, που -εκτός από την κλήση μαρτύρων και την αξιολόγηση των στοιχείων- θα διερευνήσει το πόθεν έσχες περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπευθύνων των εταιρειών.

Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

Στο πόρισμα περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες.

Η Αρχή φέρεται να αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, καθώς και τον αποφασιστικό λόγο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, φέρεται να διακινήθηκε -μέσω τραπεζικών λογαριασμών- ποσό σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι». Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

