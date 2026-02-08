search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

08.02.2026 09:45

Τραγωδία στον Έβρο: Νεκροί δύο μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι

08.02.2026 09:45
evros potami

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο μετανάστες στον Έβρο, όταν -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες -ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών- εντοπίστηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, εξέπνευσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

