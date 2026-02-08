Τραγωδία στον Έβρο: Νεκροί δύο μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο μετανάστες στον Έβρο, όταν -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες -ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών- εντοπίστηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στο Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, εξέπνευσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Από τον δρόμο, βοηθός σε οδοντιατρείο: Η 4ποδη Άριελ που διώχνει το άγχος για τον τροχό και τη σύριγγα (Photos)

«Ενεργή Μάχη»: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα