search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 15:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 09:00

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

08.02.2026 09:00
metro_0710_1920-1080_new

Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με την επόμενη φάση να αφορά το τμήμα «Νέος Κόσμος – Σύνταγμα».

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται νυχτερινές ώρες και για τον λόγο αυτό θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα (8/02), οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν από Κυριακή έως Πέμπτη.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Τι αλλάζει

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43, από Νέο Κόσμο στις 21:44).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33 , από Αγ. Ιωάννη στις 21:36, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 08/02/26 (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – ‘Αγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο:

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

Διαβάστε επίσης:

Τριάντα σοβαρά ατυχήματα πριν ένα εργατικό δυστύχημα – Πώς φτάσαμε στους 201 νεκρούς στους χώρους εργασίας

Λειψυδρία: Ανάσα αλλά όχι λύση από τις πρόσφατες βροχές στην Αττική

ΑΠΘ για τα επεισόδια: «Θλιβερή μειοψηφία μετέτρεψε την Πολυτεχνική σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_chios_0
ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνήτης Λιμενικού για Χίο: «Δεν κατέγραψα το συμβάν, γιατί χτύπησα το χέρι μου»

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις για την αποφυγή προσέγγισης των πλημμυρισμένων περιοχών

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού για τη συνταγματική αναθεώρηση»

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο – Να αναγκάσει funds και servicers να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 17χρονος με κλεμμένο ΙΧ έπεσε σε πρόσοψη καφετέριας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 15:28
limeniko_chios_0
ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνήτης Λιμενικού για Χίο: «Δεν κατέγραψα το συμβάν, γιατί χτύπησα το χέρι μου»

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6.50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις για την αποφυγή προσέγγισης των πλημμυρισμένων περιοχών

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού για τη συνταγματική αναθεώρηση»

1 / 3