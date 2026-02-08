Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο τα ταξίδια 54χρονου σμηναγού στο Πεκίνο και του «συνδέσμου» του στην Ελλάδα – Άλλους δύο απόστρατους ερευνούν οι Αρχές

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται πως διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς εμφανίζεται συνεργάσιμος, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Ο 54χρονος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του, που διαμένει στο Πεκίνο, ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, το συγκεκριμένο πρόσωπο ταξίδεψε στην Αθήνα πριν από περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής που του είχε ανατεθεί.

Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων. Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου κατά τη σύλληψή του.

Το ταξίδι στην Κίνα και η πρώτη προσέγγιση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 2024, ο 54χρονος πήγε στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, παρότι αυτό προβλέπεται από την ιδιότητά του ως εν ενεργεία αξιωματικού.

Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Πώς γινόταν η διαρροή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικοινωνία των δύο γινόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και να τα αποστέλλει στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η διαρροή των εγγράφων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρεται να του είχε παραδοθεί κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο 54χρονος είχε πληρωθεί με κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληρωμές γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό. Τα εμβάσματα φέρονται να πραγματοποιούνταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο κρυφό κινητό εντοπίστηκαν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταβολές που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που φέρεται να είχαν αποσταλεί.

Έρευνα για ενδιάμεσο πρόσωπο

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον 54χρονο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν επαφές με την Κίνα.

Ο 54χρονος σμήναρχος κρατείται στο στρατιωτικό κρατητήριο Καρέα. Κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

