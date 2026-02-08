Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης και 53χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης – Συνελήφθη 17χρονος που επιχείρησε να αποφύγει έλεγχο

Σε συνολικά τρεις συλλήψεις για παραβάσεις κατά την οδήγηση προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/2) η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 54χρονη αλλοδαπή και 53χρονος, διότι κατελήφθησαν στο κέντρο της πόλης, να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια μέθης.

Επίσης, αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας, επιχείρησαν να ελέγξουν δίκυκλο στην περιοχή του Ευόσμου, με οδηγό 17χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

