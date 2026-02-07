Dacia Bigster: Στην Ελλάδα το υβριδικό 4×4 με υγραέριο που θα ισοπεδώσει τον ανταγωνισμό – Τιμή

Το Bigster μπαίνει στη συζήτηση της κατηγορίας με «όπλο» αυτό που παραδοσιακά κάνει καλύτερα η Dacia, πρακτικότητα και κόστος χρήσης.

Η έκδοση που τραβά το ενδιαφέρον είναι η Hybrid-G 150 4×4 auto, γιατί συνδυάζει τετρακίνηση, υβριδική λογική και LPG, με στόχο μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερα έξοδα σε καθημερινή βάση.

Bigster Hybrid-G 150 4×4 auto, τιμή στην Ελλάδα

Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο:

Expression Hybrid-G 150 4×4 auto: 32.500 €

Journey Hybrid-G 150 4×4 auto: 34.800 €

Extreme Hybrid-G 150 4×4 auto: 35.300 €

Πού «κουμπώνει» στην γκάμα Bigster

Η Dacia στήνει κλιμάκωση επιλογών, ώστε να υπάρχει λύση και για πιο προσιτή είσοδο αλλά και για όσους θέλουν full hybrid.

Mild-Hybrid-G 140 (48V + LPG/βενζίνη), με στόχο αυτονομία έως 1.450 km.

Hybrid 155 (full hybrid 1.8 με δύο ηλεκτρικά μοτέρ), με κατανάλωση στα 4,6 l/100 km και υψηλό ποσοστό ηλεκτρικής κίνησης στην πόλη.

Η νέα έκδοση έρχεται να προσφέρει μια απλή αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

