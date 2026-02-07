Dacia Bigster: Στην Ελλάδα το υβριδικό 4×4 με υγραέριο που θα ισοπεδώσει τον ανταγωνισμό – Τιμή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Bigster μπαίνει στη συζήτηση της κατηγορίας με «όπλο» αυτό που παραδοσιακά κάνει καλύτερα η Dacia, πρακτικότητα και κόστος χρήσης.
Η έκδοση που τραβά το ενδιαφέρον είναι η Hybrid-G 150 4×4 auto, γιατί συνδυάζει τετρακίνηση, υβριδική λογική και LPG, με στόχο μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερα έξοδα σε καθημερινή βάση.
Με βάση τον νέο τιμοκατάλογο:
Η Dacia στήνει κλιμάκωση επιλογών, ώστε να υπάρχει λύση και για πιο προσιτή είσοδο αλλά και για όσους θέλουν full hybrid.
Η νέα έκδοση έρχεται να προσφέρει μια απλή αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο
Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί
Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.