Μεγάλη απάτη με το επίδομα θέρμανσης – Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για το SMS που δεν πρέπει να ανοιχτεί

Πολλοί λαμβάνουν μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης, αλλά πρόκειται για απάτη και η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε ποτέ συνδέσμους σε ύποπτα SMS.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη!», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανάρτηση.

Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης;

⚠️Μην βιαστείς να το πατήσεις.

❗Είναι απάτη❗



🔍 Έλεγχε πάντα τον αποστολέα

❌ Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

❌ Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία pic.twitter.com/IfOA9J8RNo — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) February 6, 2026

«Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία», υπενθυμίζει η Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Ηπειρος: Φούσκωσε ο Λούρος και έπνιξε καλλιέργειες

Παπαϊωάννου για ΑΠΘ: Ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης και 53χρονου για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης – Συνελήφθη 17χρονος που επιχείρησε να αποφύγει έλεγχο