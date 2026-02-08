Μεγάλη απάτη με το επίδομα θέρμανσης – Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για το SMS που δεν πρέπει να ανοιχτεί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλοί λαμβάνουν μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης, αλλά πρόκειται για απάτη και η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε ποτέ συνδέσμους σε ύποπτα SMS.
«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη!», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανάρτηση.
«Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία», υπενθυμίζει η Αστυνομία.
