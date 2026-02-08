search
08.02.2026
08.02.2026

Μεγάλη απάτη με το επίδομα θέρμανσης – Συναγερμός της ΕΛ.ΑΣ. για το SMS που δεν πρέπει να ανοιχτεί

Πολλοί λαμβάνουν μηνύματα για το επίδομα θέρμανσης, αλλά πρόκειται για απάτη και η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγουμε ποτέ συνδέσμους σε ύποπτα SMS.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη!», τονίζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανάρτηση.

«Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία», υπενθυμίζει η Αστυνομία.

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

LIFESTYLE

Τούνη από Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών

MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε εκτάκτως από το «Καλύτερα δε γίνεται» – «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ χάλια»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

