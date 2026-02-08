Κυβερνήτης Λιμενικού για Χίο: «Δεν κατέγραψα το συμβάν, γιατί χτύπησα το χέρι μου»

Νέα στοιχεία για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, με τους 15 νεκρούς μετανάστες, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Μετά τις μαρτυρίες επιζώντων, που καταθέτουν πως το σκάφος του Λιμενικού τούς «χτύπησε χωρίς προειδοποίηση», ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του κυβερνήτη του σκάφους που αναφέρει πως δεν κατέγραψε το συμβάν γιατί είχε χτυπήσει το αριστερό του χέρι, παρότι δεξιόχειρας.

Στην κατάθεση του στην ανακρίτρια, σύμφωνα με το news247, ο λιμενικός υποστηρίζει πως είχαν ενεργοποιήσει «τα ηχητικά σήματα» για να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πως τους φώναζαν «ΣΤΟΠ».

«Πλησιάσαμε και σε δευτερόλεπτα διαπίστωσα ότι ο οδηγός του σκάφους έστριψε προς τα επάνω μας αριστερά, δηλαδή σε νότια πορεία. Έστριψε απότομα, έκανε ελιγμό, προφανώς έχασε τον έλεγχο απ’ ότι καταλαβαίνω με βάση την εμπειρία μου», αναφέρει αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Όταν ένιωσα το κτύπημα έστριψα αριστερά το τιμόνι μου και έπειτα είδα τη βάρκα με σκασμένα μπαλόνια να αρχίζει να βυθίζεται», προσθέτει.

«Παρότι δεξιόχειρας»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ημερολόγιο πλοίου στο σκάφος και για όσα κατέγραψε ο ίδιος σε αυτό, απάντησε: «Ναι υπάρχει. Τηρείται χειρόγραφα από εμένα ως κυβερνήτη. Δεν έχω καταγράψει κάτι ακόμη γιατί είμαι τραυματισμένος στο αριστερό μου χέρι, όπως προανέφερα και μου είναι δύσκολο να γράψω παρότι είμαι δεξιόχειρας».

Αναφορικά με το θέμα των καμερών, η ανακρίτρια ρώτησε τον κυβερνήτη αν υπήρχε στο σκάφος οποιουδήποτε είδους κάμερα: «Υπήρχε θερμική κάμερα στο πάνω πίσω μέρος του κουβουκλίου» απάντησε ο κυβερνήτης. «Το χειρίζεται με χειριστήριο ο συγκυβερνήτης. Εντοπίζει βραδυνές ώρες το θερμικό φορτίο. Υπάρχει και η επιλογή να ενεργοποιηθεί την ημέρα που δείχνει εικόνα. Όμως το βράδυ δείχνει κάτι σαν χιόνια κι όταν εντοπίσει κάτι γίνεται αντίθεση χρωμάτων. Επιλογή καταγραφής υπάρχει, αλλά δεν έχω χρεωθεί κάρτα καταγραφής για το σκάφος αυτό από την υπηρεσία μου, ούτε το έχω ζητήσει».

Στο ερώτημα αν λειτουργούσε η κάμερα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, απάντησε: «Όχι δεν την είχαμε ενεργοποιήσει διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές με φεγγάρι και ορατότητα και δεν το κρίναμε απαραίτητο δεδομένου ότι θα αλλοίωναν την εικόνα της κάμερας. Είναι βοηθητικό μέσο και χρησιμοποιείται σε μερικές περιπτώσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Διευκρινίζω δεν είναι κάμερα καταγραφής, σαν του κινητού. Θα μπορούσε να είναι, αν μου είχε χορηγηθεί κάρτα καταγραφής».

