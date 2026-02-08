search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 15:27

Κυβερνήτης Λιμενικού για Χίο: «Δεν κατέγραψα το συμβάν, γιατί χτύπησα το χέρι μου»

08.02.2026 15:27
limeniko_chios_0

Νέα στοιχεία για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, με τους 15 νεκρούς μετανάστες, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Μετά τις μαρτυρίες επιζώντων, που καταθέτουν πως το σκάφος του Λιμενικού τούς «χτύπησε χωρίς προειδοποίηση», ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του κυβερνήτη του σκάφους που αναφέρει πως δεν κατέγραψε το συμβάν γιατί είχε χτυπήσει το αριστερό του χέρι, παρότι δεξιόχειρας.

Στην κατάθεση του στην ανακρίτρια, σύμφωνα με το news247, ο λιμενικός υποστηρίζει πως είχαν ενεργοποιήσει «τα ηχητικά σήματα» για να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πως τους φώναζαν «ΣΤΟΠ».

«Πλησιάσαμε και σε δευτερόλεπτα διαπίστωσα ότι ο οδηγός του σκάφους έστριψε προς τα επάνω μας αριστερά, δηλαδή σε νότια πορεία. Έστριψε απότομα, έκανε ελιγμό, προφανώς έχασε τον έλεγχο απ’ ότι καταλαβαίνω με βάση την εμπειρία μου», αναφέρει αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

«Όταν ένιωσα το κτύπημα έστριψα αριστερά το τιμόνι μου και έπειτα είδα τη βάρκα με σκασμένα μπαλόνια να αρχίζει να βυθίζεται», προσθέτει.

«Παρότι δεξιόχειρας»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ημερολόγιο πλοίου στο σκάφος και για όσα κατέγραψε ο ίδιος σε αυτό, απάντησε: «Ναι υπάρχει. Τηρείται χειρόγραφα από εμένα ως κυβερνήτη. Δεν έχω καταγράψει κάτι ακόμη γιατί είμαι τραυματισμένος στο αριστερό μου χέρι, όπως προανέφερα και μου είναι δύσκολο να γράψω παρότι είμαι δεξιόχειρας».

Αναφορικά με το θέμα των καμερών, η ανακρίτρια ρώτησε τον κυβερνήτη αν υπήρχε στο σκάφος οποιουδήποτε είδους κάμερα: «Υπήρχε θερμική κάμερα στο πάνω πίσω μέρος του κουβουκλίου» απάντησε ο κυβερνήτης. «Το χειρίζεται με χειριστήριο ο συγκυβερνήτης. Εντοπίζει βραδυνές ώρες το θερμικό φορτίο. Υπάρχει και η επιλογή να ενεργοποιηθεί την ημέρα που δείχνει εικόνα. Όμως το βράδυ δείχνει κάτι σαν χιόνια κι όταν εντοπίσει κάτι γίνεται αντίθεση χρωμάτων. Επιλογή καταγραφής υπάρχει, αλλά δεν έχω χρεωθεί κάρτα καταγραφής για το σκάφος αυτό από την υπηρεσία μου, ούτε το έχω ζητήσει».

Στο ερώτημα αν λειτουργούσε η κάμερα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, απάντησε: «Όχι δεν την είχαμε ενεργοποιήσει διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές με φεγγάρι και ορατότητα και δεν το κρίναμε απαραίτητο δεδομένου ότι θα αλλοίωναν την εικόνα της κάμερας. Είναι βοηθητικό μέσο και χρησιμοποιείται σε μερικές περιπτώσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Διευκρινίζω δεν είναι κάμερα καταγραφής, σαν του κινητού. Θα μπορούσε να είναι, αν μου είχε χορηγηθεί κάρτα καταγραφής».

Διαβάστε επίσης:

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 17χρονος με κλεμμένο ΙΧ έπεσε σε πρόσοψη καφετέριας (Video)

Κραν Μοντανά: Θρήνος στο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης – «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» (Video)

Τραγωδία στη Χίο: «Πηγαίναμε ευθεία, το Λιμενικό μας χτύπησε χωρίς προειδοποίηση», καταθέτουν επιζώντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

geogriadis- plevris 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:49
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

1 / 3