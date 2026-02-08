search
ΕΛΛΑΔΑ

08.02.2026 14:27

Κραν Μοντανά: Θρήνος στο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης – «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» (Video)

08.02.2026 14:27
aliki new

Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τη φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που κόστισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και βύθισε στο πένθος οικογένειες και φίλους των θυμάτων.

Ανάμεσα στα 41 θύματα της τραγωδίας που συνέβη την Πρωτοχρονιά βρισκόταν και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχασε τη ζωή της ενώ διασκέδαζε μαζί με φίλους της. Χθες, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου για να τελέσουν μνημόσυνο στη μνήμη της, μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα.

Τα λόγια του πατέρα της 15χρονης Αλίκης

«Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, τι να είναι… το καλύτερο κορίτσι. Τέλεια είναι όλα τα παιδάκια αυτά», είπε συγκινημένος πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Star. «Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», πρόσθεσε ο πατέρας της, που ζητά δικαίωση.

