search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 15:02

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 17χρονος με κλεμμένο Ι.Χ. έπεσε σε πρόσοψη καφετέριας (Video)

08.02.2026 15:02
astinomia-new

Συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στον Άγιο Δημήτριο ένας 17χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 22:20, περιπολικό της ‘Άμεσης Δράσης εντόπισε στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου ένα όχημα με δύο επιβαίνοντες, του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή πριν από λίγες μέρες. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο αλλά εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

@fumerasa Οδηγός της Χρονιάς #woman #athens #agiosdimitrios #carcrash #battlenet ♬ original sound – Tom.rmx

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε, αρχικά, σε δύο σταθμευμένες μηχανές και μετά σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Στη συνέχεια ο οδηγός και ο συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Κραν Μοντανά: Θρήνος στο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης – «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» (Video)

Τραγωδία στη Χίο: «Πηγαίναμε ευθεία, το Λιμενικό μας χτύπησε χωρίς προειδοποίηση», καταθέτουν επιζώντες

«Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά για να πλενόμαστε» – Συναγερμός στην Αίγινα για την ακαταλληλότητα των υδάτων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του – Ένα κορίτσι ήταν η αφορμή

STARMER2
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 17:15
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους – Στο επίκεντρο Κίνα και ΗΑΕ

rwsia_syllipsi
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για τον πυροβολισμό του υψηλόβαθμο στρατηγό της GRUΡ – «Δείχνει» ξανά την Ουκρανία ο Λαβρόφ

antonakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η 16χρονη Αντωνάτου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ της Θάνου στην κατηγορία Κ20, στα 60 μέτρα (video)

1 / 3