Αγρότες: Κατεβάζουν την Παρασκευή τα τρακτέρ στο Σύνταγμα

Συλλαλητήριο στην Αθήνα με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα προγραμματίζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Όπως δήλωσε μάλιστα στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Είπαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, εφόσον δεν έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες και από την επίλυση που έχει δοθεί στα αιτήματά μας», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας εξήγησε πως τα βασικά αιτήματα παραμένουν άλυτα καθώς, όπως είπε, δεν έχει νομοθετηθεί η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, δεν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους 160 εκατ. ευρώ και δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τους κτηνοτρόφους για το ζήτημα της ευλογιάς.

Οι εξαγγελίες που ακούσαμε δια στόματος του πρωθυπουργού δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχουν έρθει στη Βουλή», τόνισε.

Ο κ. Αλειφτήρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις των πληρωμών, επισημαίνοντας πως πολλοί αγρότες είναι ακόμη απλήρωτοι για τη βασική ενίσχυση Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Το σύστημα δεν έχει ανοίξει για να γίνουν διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και monitoring με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πέσουν στην επόμενη παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε ακόμη και στις καθυστερήσεις στο άνοιγμα των δηλώσεων καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί πως θα ανοίξουν στις 15 Ιανουαρίου, αυτό δεν συνέβη ούτε στο τέλος του μήνα.

«Ακούγεται τώρα ότι θα ανοίξουν αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν διορθώσεις για να προχωρήσει η εξόφληση των πληρωμών», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για χρήματα που οφείλονται από το 2025.

Διαβάστε επίσης:

Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε ξαφνικά λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Κυβερνήτης Λιμενικού για Χίο: «Δεν κατέγραψα το συμβάν, γιατί χτύπησα το χέρι μου»

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο: 17χρονος με κλεμμένο ΙΧ έπεσε σε πρόσοψη καφετέριας (Video)