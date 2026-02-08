Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

Σοκαριστικές εικόνες από το ειδικό νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Σάμου, παρουσίασε το Mega.

Οι τριτοκοσμικές εικόνες, με σοβάδες στο πάτωμα, πεταμένα φαγητά και περιττώματα στους διαδρόμους, σε συνδυασμό με την παρουσία τρωκτικών, προκαλούν σοκ και οργή.

Αγανακτισμένοι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό Σάμου, αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν είναι κάτι το καινούργιο.

«Υπήρξε μία αποθήκη όπου αφήνει μέσα η καθαρίστρια τα πράγματά της, άφησε μία μπανάνα και την βρήκε φαγωμένη και δίπλα περιττώματα, οπότε αντιλήφθηκαν ότι τα τρωκτικά είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Σιγά – σιγά άρχισαν να βρίσκουν περιττώματα στις τουαλέτες, πάνω στους νιπτήρες, στις αίθουσες που είναι τα παιδιά, στους κοινόχρηστους χώρους, στους διαδρόμους κλπ. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό το πρόβλημα: ήδη από τον Δεκέμβριο έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον Δήμαρχο αλλά και με πολλούς αντιδημάρχους. Το πρόβλημα είναι το κτήριο: το κτήριο μπορεί να λειτουργεί ως ειδικό σχολείο τα τελευταία 23 χρόνια, αλλά δεν συντηρείται σωστά, είναι λογικό να βγάζει προβλήματα. Πράγματι γίνονται προσπάθειες και μικροεπεμβάσεις, αλλά δεν είναι αρκετές. Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια, φουσκώνουν οι ψευδοροφές και πέφτουν κάτω, δεν υπάρχει πυρασφάλεια επίσης» ανέφερε η μητέρα ενός εκ των παιδιών.

Γονείς, μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, αναφέρουν πως το σχολείο είναι 23 χρόνια στην ίδια κατάσταση.

Έχουν στείλει καταγγελίες σε εισαγγελέα, υγειονομικό, πυροσβεστική αλλά και στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας, έστω την προσωρινή μετεγκατάσταση, ακόμη και σε κοντέινερ, αρκεί τα παιδιά τους να είναι ασφαλή.

Τι λέει ο Δήμος

Για το περιστατικό ο δήμαρχος Σάμου, σε δηλώσεις του στο in.gr ανέφερε ότι… δεν είδαν τρωκτικά και πως έχουν γίνει προληπτικά απολυμάνσεις…

«Προφανώς και δεν έχει γίνει δομικά για σχολείο. Παρ’ όλα αυτά ο δήμος το συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια, το βελτιώνει και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο αυτό. Όσον αφορά για το θέμα των τρωκτικών γιατί κι αυτό έχει αναφερθεί, εμείς έχουμε μία μόνιμη σύμβαση μυοκτονίας με εξειδικευμένο πιστοποιημένο συνεργείο. Προληπτικά κάναμε και κάποιες άλλες ενέργειες όπως είναι απολυμάνσεις, γιατί αναφέρθηκε η ύπαρξη τρωκτικών. Το συνεργείο που μπήκε μέσα δεν βρήκε ούτε καν υπολείμματα τρωκτικού. Εμείς, εάν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε έστω και προσωρινά μία μετεγκατάσταση για να λύσουμε τα θέματα του συγκεκριμένου κτηρίου παρ’ όλο που δεν μας ανήκει και παρ’ όλο που θα μπούμε σε μία διαδικασία μακροχρόνια για να βρούμε χρηματοδότηση για αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου και να το κάνουμε όπως πραγματικά πρέπει να είναι οι προδιαγραφές ενός ειδικού σχολείου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε ένα νησί, το οποίο έχει πληγεί από το σεισμό. Τα μισά μας σχολεία είναι σε κοντέινερ» απάντησε για το σχολείο το οποίο μάλιστα δεν έχει ούτε καν πυρασφάλεια…

Διαβάστε επίσης:

Περιστέρι: Τρόμος από άνδρα που απειλεί γυναίκες και ανήλικους – «Φώναζε ότι θα την κάψει» (video)

Κόρινθος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του – Ένα κορίτσι ήταν η αφορμή

Αγρότες: Κατεβάζουν την Παρασκευή τα τρακτέρ στο Σύνταγμα