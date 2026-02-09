Νέες καταγγελίες εργαζομένων κατά της φαρμακοβιομηχανίας DEMO για τη διαρροή προπανίου – Τι απαντά η εταιρεία

Επανέρχονται οι εργαζόμενοι της φαρμακοβιομηχανίας DEMO στο Κρυονέρι, στην οποία σημειώθηκε διαρροή προπανίου την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου με καταγγελίες για αβλεψία από την πλευρά της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν έκλεισε όλο το εργοστάσιο, παρ’ ότι εκκενώθηκε το κτίριο που σημειώθηκε η διαρροή, ενώ τα σωματεία τονίζουν ότι η Πυροσβεστική δεν ενημερώθηκε από την εταιρεία. Μαλιστα, με νωπή ακόμη τη μνήμη της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες μετά από πολύμηνη διαρροή προπανίου και μια τρομακτική έκρηξη, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου, Πέτρου Μαυρομάτη, η πρώτη ειδοποίηση για τη διαρροή έγινε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, όπως τόνισε στο Orange Press Agency. Με βάση τα λεγόμενά του, «μας πήρε τηλέφωνο το Επιχειρησιακό Σωματείο και μας ενημέρωσε για τη διαρροή που υπήρχε στο αέριο μέσα στον χώρο». Πρόσθεσε ότι η κινητοποίηση από την Επιθεώρηση Εργασίας και την Πυροσβεστική, μετά την ειδοποίηση, ήταν άμεση, μια και «ήρθαν στον χώρο, έκαναν μια αυτοψία και είδαν πού ήταν η βλάβη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου της DEMO, Πέτρο Ματσούκη, η δουλειά έγινε από τους εργαζόμενους, αφού εκείνοι είναι που έκλεισαν χειροκίνητα τις βάνες. Το τμήμα άδειασε, ωστόσο ο κ. Ματσούκης τόνισε: «Σωστά έγινε η εκκένωση του τμήματος, αλλά έπρεπε να γίνει σε όλο το κτίριο». Επιπλέον σχολίασε ότι, με βάση την αναφορά των σωματείων, στη μονάδα εκείνη τη στιγμή υπήρχαν 700 εργαζόμενοι.

Αναφέρθηκε και δεύτερη διαρροή – Οι εργαζόμενοι κάλεσαν την Πυροσβεστική

Ωστόσο τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε, εκ νέου διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των σωματείων, το κτίριο εκκενώθηκε. Παρ’ όλα αυτά, προέκυψε ακόμα μία καταγγελία, μια και η Πυροσβεστική φέρεται να κλήθηκε και πάλι από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και όχι από την εταιρεία. Αν και ο έλεγχος που ακολούθησε δεν έδειξε ενεργή διαρροή, οι οργανώσεις χαρακτήρισαν το γεγονός ως «καμπανάκι» για την ασφάλεια των 1.800 εργαζομένων.



Έπειτα από αυτό το συμβάν, γνωστοποιήθηκαν κι άλλα ζητήματα ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Ματσούκης κατήγγειλε ότι πρόσφατα «η εταιρεία έστειλε καθαρίστριες να κάνουν μια διαδικασία χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και χωρίς τα μέσα ατομικής προστασίας». Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του σωματείου, οι εργαζόμενες «διαπίστωσαν ότι έχουν συμπτώματα δύσπνοιας και ερεθισμούς στο δέρμα χωρίς να σταματήσει αυτή η διαδικασία», ενώ χρειάστηκε να περάσει ώρα μέχρι να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τόνισε, τέλος, ότι η διαρκής διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών είναι απαραίτητη. Ισχυρίστηκε, δε, ότι «όπως ερχόμαστε από το σπίτι μας για το μεροκάματο, έτσι πρέπει και να γυρνάμε, υγιείς».

Εκτεταμένους ελέγχους και επισκευές ζητούν οι ενώσεις των εργαζομένων

Η Ομοσπονδία Φαρμάκου (ΟΕΦΣΕΕ) και τα σωματεία ζήτησαν την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας μέχρι να πιστοποιηθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. «Απαιτήσαμε από την εταιρεία να μην ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο μέχρι να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι και επισκευές» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ τέθηκε και το αίτημα για πλήρη καταβολή των μεροκάματων για το διάστημα αυτό.

Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας με τη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, οι συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι η εργοδοσία αποφεύγει μέχρι στιγμής τη συνάντηση. Καλούν, τέλος, τους εργαζόμενους σε συσπείρωση στο επιχειρησιακό σωματείο, διεκδικώντας την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας τους στους χώρους εργασίας.

Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο και αποσοβήθηκε τυχόν κίνδυνος, λέει η φαρμακοβιομηχανία

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας στο Κρυονέρι, κατά τη διαρροή προπανίου που σημειώθηκε την Πέμπτη εκκενώθηκε, βάσει πρωτοκόλλου, ο εν λόγω τομέας. Τα εμπλεκόμενα μηχανήματα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τέθηκαν άμεσα εκτός λειτουργίας και αποσοβήθηκε τυχόν κίνδυνος. Ακολούθησε τεχνικός έλεγχος από κλιμάκιο μηχανικών και επισκευή. Την Παρασκευή, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, έγινε προφορική αναφορά για διαρροή προπανίου και δεν σήμανε συναγερμός. Παρά ταύτα, ακολουθήθηκε εκ νέου το πρωτόκολλο και έγιναν τα ίδια βήματα (εκκένωση, τεχνικός έλεγχος κ.λπ.) και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξε διαρροή.

