Ανατροπές στα ακίνητα: Τα υψηλά ενοίκια «στέλνουν» τον κόσμο σε νέες περιοχές «έκπληξη» – Οι ακριβές που υποχωρούν και οι νέοι «μαγνήτες»

Περιοχές που μέχρι σήμερα δεν ήταν στις πρώτες επιλογές της αγοράς ακινήτων ανεβαίνουν δυναμικά, σύμφωνα με τα στατιστικά της Spitogatos για το 2025, που παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις» του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη, παρουσία και του CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, τα στατιστικά του Spitogatos και η ανάλυση των αναζητήσεων των χρηστών κατά τη διάρκεια του 2025 και η σύγκρισή τους με τα προηγούμενα έτη, έγιναν έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι αθόρυβες αλλαγές και οι τάσεις της αγοράς για το μέλλον.

Τα ευρήματα που ξεχώρισαν

Ο Πειραιάς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Με πολλές περιοχές στην Αττική να μη θεωρούνται πλέον προσιτές για τον μέσο αγοραστή ακινήτου, το 2025 ανέδειξε δύο σημεία που λειτούργησαν ως «μαγνήτες» του ενδιαφέροντος του κοινού.

Η πρώτη έκπληξη είναι ο Πειραιάς. Με αρκετές στάσεις μετρό και τιμές που ακόμη θεωρούνται πιο προσιτές, το μεγάλο λιμάνι της Αττικής σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις σχεδόν σε κάθε κατηγορία.

• Δεύτερος στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (από πέμπτος το 2024)

• Δεύτερος στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (από έκτος το 2022-2024)

• Για πρώτη φορά στη δεκάδα των αναζητήσεων για γη (ένατος)

• Στις πρώτες θέσεις και στις αναζητήσεις για αποθήκες και καταστήματα

«Αυτή η εκτόξευση δείχνει ότι η περιοχή συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας περιοχές που για χρόνια ήταν στην κορυφή. Με δεδομένο ότι η αναζήτηση για τον “Δήμο Αθηναίων” περιλαμβάνει στην πράξη πολλές περιοχές, δεν είναι παράλογο να εκτιμήσουμε πως ο Πειραιάς ίσως και να βρέθηκε στην κορυφή του ενδιαφέροντος πέρυσι», σχολίασε ο κ. Μελαχροινός.

Το Περιστέρι μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Η δεύτερη έκπληξη ήταν η ραγδαία άνοδος του Περιστερίου. Επίσης με στάσεις μετρό στα όριά της, αυτή συνοικία της Αττικής προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλάζοντας τα δεδομένα.

• Έκτο στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (ενώ δεν ήταν ποτέ στην πρώτη δεκάδα την περίοδο 2022 – 2024)

• Τρίτο στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (επίσης εκτός δεκάδας τα προηγούμενα χρόνια)

• Τέταρτο στις αναζητήσεις για καταστήματα και τρίτο στις αναζητήσεις για αποθήκες

«Η μεγάλη άνοδος του Περιστερίου, όπως και στην περίπτωση του Πειραιά, δείχνει ότι το μετρό και η βελτίωση μίας περιοχής μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Με την άνοδο των τιμών σε πολλά άλλα σημεία της Αττικής, το Περιστέρι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών, κάτι που φαίνεται και από τις γρήγορες πωλήσεις των περισσότερων νεόδμητων ακινήτων στην περιοχή», ανέφερε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Ενοίκια: Οι μεγάλες τιμές σε πολλά σημεία «στέλνουν» τον κόσμο σε νέες περιοχές

Μελετώντας με προσοχή τα αποτελέσματα των αναζητήσεων για ενοικιάσεις, διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν στον Πειραιά και το Περιστέρι, αλλά επεκτάθηκαν και σε νέες περιοχές. Έτσι, για πρώτη φορά στη δεκάδα του 2025 εμφανίστηκαν το Αιγάλεω και η Νέα Ιωνία, κάτι που δεν περίμεναν πολλοί.

«Μετά από μία τριετία όπου περίπου οι ίδιες περιοχές μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου, το 2025 είδαμε σημαντικές αλλαγές στις αναζητήσεις για ενοικίαση:

• Τρεις δημοφιλείς περιοχές στα νότια προάστια, η Γλυφάδα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη, υποχώρησαν στην κατάταξη.

• Το Παλαιό Φάληρο βγήκε από τη δεκάδα.

• Για τον Πειραιά και το Περιστέρι μιλήσαμε ήδη.

• Ενώ το Αιγάλεω που έχει στάση μετρό έφτασε στην όγδο θέση και η Νέα Ιωνία στη δέκατη.

Η αγορά δείχνει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα τιμών στην Αττική και το βλέπουμε ανάγλυφα στις αναζητήσεις του κόσμου», σημείωσε ο κ. Μελαχροινός, στη διάρκεια της παρουσιάσης που συμμετείχε και ο δημοσιογράφος Παύλος Πανταζόπουλος.

«Οι πολίτες αναζητούν εναλλακτικές και δείχνουν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν νέες περιοχές που θα συνδυάσουν την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Θα σταθώ στη Νέα Ιωνία, που τραβάει το ενδιαφέρον ως μία πιο προσιτή επιλογή στα βόρεια προάστια. Είναι μία από τις περιοχές που παρουσίασα και στην ανάλυσή μου για την κατεύθυνση της αγοράς το 2026 + τις προβλέψεις μου για τη νέα χρονιά. Φυσικά στα βόρεια το Χαλάνδρι παραμένει η πρώτη επιλογή», τόνισε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Aγορά γης: Η ανάδυση του ανατολικού μετώπου της Αττικής

Την ίδια ώρα, οι αναζητήσεις για γη στην Αττική ανέδειξαν επίσης πολύ σημαντικές μετατοπίσεις του ενδιαφέροντος των επενδυτών:

• Οι Αχαρνές εκτοξεύθηκαν στη δεύτερη θέση, χωρίς πρότερη παρουσία στη δεκάδα.

• Το ανατολικό μέτωπο της Αττικής συνέχισε την ανάδυση που ξεκίνησε το 2024.

• Η περιοχή της Αρτέμιδας και της Λούτσας έφτασε στην τρίτη θέση (από πέμπτη την προηγούμενη χρονιά), ενώ και το Μαρκόπουλο βρέθηκε στην έβδομη (από τη δέκατ).

• Ο Πειραιάς μπήκε για πρώτη φορά στη δεκάδα

• Το ίδιο συνέβη και με τον Γέρακα

«Χρειάστηκε να διπλοτσεκάρω τις Αχαρνές για να βεβαιωθώ ότι δεν έγινε κάποιο λάθος, όμως το αποτέλεσμα είναι σωστό. Το ενδιαφέρον για την περιοχή πολλαπλασιάστηκε το 2025, κυρίως για σημεία που θεωρούνται ως “φθηνότερες εναλλακτικές” για διαμονή στα βόρεια προάστια. Παράλληλα, η Ανατολική Αττική επιβεβαίωσε ότι η άνοδος του 2024 δεν ήταν παροδική και πλέον δείχνει να ενδιαφέρει όλο και μεγαλύτερο κοινό», επεσήμανε ο κ. Μελαχροινός.

«Η άνοδος του Γέρακα δείχνει ξεκάθαρα την αναζήτηση καλύτερων τιμών στον βορρά από πολλούς ανθρώπους. Όσα παρουσιάσαμε το 2024 για την Ανατολική Αττική τα είδαμε να επιβεβαιώνονται στην πράξη το 2025 με άνοδο των τιμών στην περιοχή. Το αυξημένο ενδιαφέρον υποδηλώνει πως δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ανόδου εκεί», συμπλήρωσε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

