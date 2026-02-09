search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026
09.02.2026

Αγρότες: Μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ, με το βλέμμα στην «κάθοδο» της Παρασκευής στην Αθήνα

trakter serres – new
Photo: lionnews.gr

Ζέσταναν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες, πραγματοποιώντας μηχανοκίνητες πορείες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, υλοποιώντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και ενόψει του παναγροτικού συλλαλητηρίου που θα γίνει στην Αθήνα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τα τρακτέρ επιστρέφουν το απόγευμα της Δευτέρας στη Λάρισα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ενώ με τρακτέρ, ΙΧ και λεωφορεία αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας ετοιμάζουν την κάθοδό τους την Παρασκευή, στην Αθήνα.

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν και οι αγρότες της Ηλείας στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου που όπως είπαν παραμένουν άλυτα.

Μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και συγκέντρωση στην πόλη του Αμυνταίου πραγματοποιήσουν το πρωί της Δευτέρας τα μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας.

Σε ανακοίνωση- κάλεσμα αναφέρουν: «Καλούμε την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους συλλόγους να στηρίξουν τον αγώνα μας. Ο αγώνας για την επιβίωσή μας είναι και δικός σας αγώνας. Διεκδικούμε την παραμονή μας στον τόπο μας με μια αξιοπρεπή ζωή για εμάς και τις οικογένειές μας, απέναντι στην ΕΕ και στην ΚΑΠ που μας ξεκληρίζει».

Με σύνθημα «Η υπομονή τελείωσε. Ο μόχθος μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο» αγρότες και κτηνοτρόφοι του Μπλόκου του Προμαχώνα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους μπροστά από το Διοικητήριο, στο κέντρο της πόλης των Σερρών.

Photo: lionnews.gr

Μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη των Γρεβενών πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι αγρότες του μπλόκου της Σιάτιστας. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Γρεβενά, σε κοινή δράση με συναδέλφους του από Κοζάνη και Καστοριά κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, ενίσχυση για την ευλογιά.

Δυναμική συμμετοχή θα έχουν και αγρότες από την Κρήτη, με τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, να δηλώνουν δυναμικό παρόν. Η αναχώρηση από τα Χανιά, θα γίνει με καράβι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 9:00μ.μ.


«Καλούμε σε συγκέντρωση στο Λιμάνι της Σούδας την Πέμπτη 12/2 στις 7μ.μ! Καλούμε όλα τα σωματεία των εργαζομένων, τους φορείς των επαγγελματιών και της νεολαίας σε στήριξη του δίκαιου αγώνα μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

1 / 3