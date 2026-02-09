Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το αυτιστικό παιδί της έξω από το δικαστήριο

Το 9 ετών παιδί της, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, εγκατέλειψε έξω από το δικαστικό μέγαρο Λαμίας μητέρα.

Ο πατέρας αν και το έχει αναγνωρίσει και πλήρωνε διατροφή, δεν ήταν παρών στη ζωή του, καθώς όπως υποστηρίζει το παιδί ήταν εξαφανισμένο μαζί με τη μητέρα του.

Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης η μητέρα το παράτησε μόνο με τα ρούχα που φορούσε έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του».

Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», δήλωσε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας.

Από την πλευρά της η δικηγόρος της μητέρας τόνισε «σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο ο «Φραπές» – Κατηγορείται για απείθεια

Γιάννης Παναγόπουλος: Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας – «Θα μιλήσω τις προσεχείς ημέρες», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Καλλιθέα: «Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός για να κάνω ΚΑΡΠΑ», λέει ο άνδρας που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι