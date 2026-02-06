search
06.02.2026 21:27

Ευλογιά των προβάτων: Εθνικό εμβολιασμό προτείνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

06.02.2026 21:27
probata new

Εμβολιασμούς για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων συστήνει στην χώρα μας η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παράλληλα με τα μέτρα βιοασφάλειας, σύμφωνα με έκθεσή της για την ασθένεια του ζωικού κεφαλαίου.

Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Όσον αφορά την Ελλάδα, επισημαίνει ότι «η πολυπλοκότητα της δυναμικής μετάδοσης και οι πολλαπλές συστάδες επιδημιών υποδηλώνουν ότι θα ήταν απαραίτητος στοχευμένος ή πανεθνικός εμβολιασμός».

Αναλυτικότερα στην περίληψη της μελέτης (η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EFSA) αναφέρονται τα εξής:

«Η ευλογιά των προβάτων και των αιγών (SGP), που προκαλούνται από τους ιούς Capripox, έχουν επανεμφανιστεί στην Ευρώπη με πρωτοφανή ένταση κατά την περίοδο 2024-2025, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και θέτοντας σε αυξανόμενο κίνδυνο τις γειτονικές χώρες.

Παρά τα θεσπισμένα μέτρα ελέγχου της ΕΕ, η κλίμακα και η επιμονή των κρουσμάτων μπορεί να υποδηλώνουν ορισμένες καθυστερήσεις στην ανίχνευση ή την αναφορά και έναν πιθανό ρόλο των μετακινήσεων ζώων, τόσο των εγκεκριμένων όσο και των ανεξέλεγκτων, στη διατήρηση της μετάδοσης. Η παρούσα αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμπορικά διαθέσιμων εμβολίων SGP και αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο των στρατηγικών εμβολιασμού στον έλεγχο και την εξάλειψη της επιδημίας.

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πειραματικά δεδομένα από το EURL για τους ιούς Capripox επιβεβαιώνουν ότι τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια SGP που βασίζονται σε στελέχη του ιού της ευλογιάς των προβάτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της ευλογιάς των προβάτων RM65, Ρουμανίας και Bakirköy, παρέχουν ισχυρή προστασία (συνήθως 80-100%) και μειώνουν σημαντικά τον πολλαπλασιασμό και την αποβολή του ιού στα πρόβατα.

Τα προφίλ ασφάλειας είναι γενικά ευνοϊκά, αν και μπορεί να εμφανιστούν ήπιες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό και η τήρηση της συνιστώμενης δοσολογίας είναι απαραίτητη. Ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού του εμβολίου είναι ελάχιστος όταν ακολουθούνται οι τυπικές προφυλάξεις. Χρησιμοποιώντας δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα επιδημιών από τη Βουλγαρία, εφαρμόστηκε ένα στοχαστικό χωρικό μοντέλο πυρήνα για την προσομοίωση της εξάπλωσης του SGP και την αξιολόγηση σεναρίων εμβολιασμού.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ταχεία ανίχνευση και η θανάτωση από μόνες τους μπορούν να ελέγξουν τις επιδημίες εντός 1-2 ετών, αλλά ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά το μέγεθος της επιδημίας και τη γεωγραφική εξάπλωση. Ο περιφερειακός εμβολιασμός ενέχει κίνδυνο διαφυγής του ιού, εκτός εάν επιβληθούν αυστηροί έλεγχοι των μετακινήσεων, ενώ ο εμβολιασμός σε εθνικό επίπεδο παρέχει πιο ισχυρή συγκράτηση.

Μια διετής εκστρατεία εμβολιασμού σε συνδυασμό με τυπικά μέτρα ελέγχου προβλέπεται να επιτύχει την εξάλειψη ένα χρόνο νωρίτερα από τις στρατηγικές μη εμβολιασμού. Στην Ελλάδα, η πολυπλοκότητα της δυναμικής μετάδοσης και οι πολλαπλές συστάδες επιδημιών υποδηλώνουν ότι θα ήταν απαραίτητος στοχευμένος ή πανεθνικός εμβολιασμός.

Συνολικά, ο εμβολιασμός – ιδίως όταν συνδυάζεται με την έγκαιρη ανίχνευση, την ταχεία θανάτωση και τους περιορισμούς των μετακινήσεων – προσφέρει ένα κρίσιμο εργαλείο για τον έλεγχο και την πιθανή εξάλειψη του SGP στις πληγείσες περιοχές».

Το προφίλ του πληροφοριοδότη σμηνάρχου στην Κίνα: Πώς τον αιφνιδίασαν – Είχε «κρυφό» κινητό – Ερευνάται και δεύτερο πρόσωπο

Αναστάτωση στην Κρήτη – Έξι σεισμοί, μέσα σε λίγα λεπτά

Τι απαντά η Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου – «Συκοφαντικές αναφορές, δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το 2021»

